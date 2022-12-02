لويس سواريز يبكي بعد إقصاء الأوروغواي من مونديال 2022 (فيديو)

شكل إقصاء الأوروغواي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 صدمة لأغلب لاعبيه وكان الأكثر تأثرًا المهاجم والقائد لويس سواريز الذي أجهش بالبكاء في نهاية اللقاء.

وبدأ لويس سواريز بالبكاء في دكة البدلاء بعد معرفته بتقدم كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 وهو ما كان يعني الإقصاء وظل يساند زملاءه لإضافة هدف ثالث يؤهلهم لدور 16 لكنهم فشلوا في التسجيل.

والتقطت كاميرا المباراة سواريز وهو يجهش بالبكاء في ظل الخروج الدرامي لفريقه من المونديال.