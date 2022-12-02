لويس سواريز يبكي بعد إقصاء الأوروغواي من مونديال 2022 (فيديو)
شكل إقصاء الأوروغواي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 صدمة لأغلب لاعبيه وكان الأكثر تأثرًا المهاجم والقائد لويس سواريز الذي أجهش بالبكاء في نهاية اللقاء.
وبدأ لويس سواريز بالبكاء في دكة البدلاء بعد معرفته بتقدم كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 وهو ما كان يعني الإقصاء وظل يساند زملاءه لإضافة هدف ثالث يؤهلهم لدور 16 لكنهم فشلوا في التسجيل.
والتقطت كاميرا المباراة سواريز وهو يجهش بالبكاء في ظل الخروج الدرامي لفريقه من المونديال.
وكان لويس سواريز أساسيًا لكنه فشل في التسجيل وساهم في الهداف الأول لمنتخب بلاده الذي فاز على غانا 2-0 لكنه لم يكن كافيًا للتأهل لدور 16 بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1.
وخاض لويس سواريز ربما المباراة الأخيرة برفقة منتخب بلاده لكونه يبلغ من العمر 35 سنة وكان يأمل في نهاية مسيرته الدولية بشكل أفضل.
وكان الأوروغواي يحتاج للفوز على غانا بشرط عدم فوز كوريا الجنوبية على البرتغال أو الفوز بـ3-0 وعدم فوز المنتخب الأسيوي بأكثر من هدف.
وتساوى المنتخبان في النقاط 4 نقاط وفي النسبة العامة + 0 لكن كوريا الجنوبية تفوقت بتسجيل الأهداف 4 أهداف مقابل هدفين للأوروغواي.
وستكون نهائيات كأس العالم نهاية مجموعة من اللاعبين في منتخب الأوروغواي أبرزهم: دييغو غودين، ولويس سواريز، وإدينسون كافاني.