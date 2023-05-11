أنس جابر تطالب بتغيير فوري في توزيع الجوائز المالية في روما

قالت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميًّا إنه لا يتعين على لاعبات التنس الانتظار للحصول على نفس الجوائز المالية للرجال ببطولة إيطاليا المفتوحة بعد أن أعلن منظمون عن وجود خطط للمساواة في 2025.

ولعبت التنس دورًا قياديًّا في دعوات المساواة في الأجور خلال آخر عقدين، وتوزع البطولات الأربع الكبرى المكافآت بالتساوي بين الرجال والسيدات.