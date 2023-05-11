أنس جابر تطالب بتغيير فوري في توزيع الجوائز المالية في روما
قالت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميًّا إنه لا يتعين على لاعبات التنس الانتظار للحصول على نفس الجوائز المالية للرجال ببطولة إيطاليا المفتوحة بعد أن أعلن منظمون عن وجود خطط للمساواة في 2025.
ولعبت التنس دورًا قياديًّا في دعوات المساواة في الأجور خلال آخر عقدين، وتوزع البطولات الأربع الكبرى المكافآت بالتساوي بين الرجال والسيدات.
لكن بعض بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات لا تزال تعرض جوائز مالية أقل للسيدات، ففي روما تبلغ قيمة "الالتزام المالي" للاعبين الرجال 9.51 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار للسيدات.
وقال أنجيلو بيناجي رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس الشهر الماضي، إن "البطولة بدأت إجراءات تضمن التكافؤ في المكافآت خلال ثلاث سنوات، لكن أنس طالبت بتغيير فوري".
وأبلغت صحيفة نيويورك تايمز "لا أرى سببًا للانتظار، هذا محبط للغاية، حان وقت التغيير، يجب أن تتصرف البطولة على نحو أفضل".
وتواصلت رويترز مع منظمي البطولة للحصول على تعليق.
باولا بادوسا
ويتنافس الرجال والسيدات في بطولة إيطاليا، التي تقل درجة واحدة عن البطولات الأربع الكبرى، في مباريات تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات، ويشارك إجمالي 128 لاعبًا ولاعبة بالقرعة الرئيسة.
وقالت الإسبانية باولا بادوسا إنها لا تفهم سر تفاوت الجوائز المالية في روما التي تجذب عددًا من لاعبات الصفوة في العالم.
وأضافت "لا أعرف لماذا لا تتساوى الجوائز حاليًّا، فهم لم يبلغونا بالسبب، يقولون إن هذا ما يُدفع ويجب أن نلعب".