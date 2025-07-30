"عضة كلب" تنقل نجم برشلونة السابق إلى المستشفى

أكد نادي آريس سالونيكا اليوناني لصحيفة "ماركا" الإسبانية نقل اللاعب الإسباني كارليس بيريز، جناح نادي برشلونة الأسبق، إلى المستشفى؛ إثر تعرّضه لعضّة كلب في منطقة حساسة بجسده.

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ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقع الحادث خلال محاولة لفض اشتباك بين كلبين، قبل أن يتعرض بيريز للإصابة.

ورغم أن حالته الصحية ليست خطيرة، فإنه لن يعود إلى التدريبات في المدى القريب.

وتلقى اللاعب ست غرز في موضع الإصابة الحساسة، ويخضع حاليًا للمراقبة الطبية.

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بيريز، جناح ولاعب برشلونة وسيلتا فيغو السابق، كان قد انضم أخيرًا إلى صفوف آريس سالونيكا بعد انتهاء فترة إعارته إلى خيتافي، الذي لم يفعّل خيار الشراء.

يشار إلى أن انتقاله إلى النادي اليوناني جاء بتوصية من المدير الرياضي روبين رييس، الذي غادر بدوره نادي خيتافي هذا الصيف.