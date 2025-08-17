بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة مرتقبة، مساء اليوم الأحد، أمام ضيفه آرسنال، في قمة مثيرة بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم في تدعيم صفوفه بصفقة اللاعب الكاميروني بريان مبيومو، والسلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيغ الألماني، وماثيوس كونيا نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، والباراغوياني دييغو ليون الظهير الأيسر الواعد.

وتحرك آرسنال بقيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بكل نشاط أيضاً في فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكريس في صفقة مدوية بعد تألقه مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وانضم أيضاً اللاعب مارتن زوبميندي نجم خط وسط ريال سوسييداد الإسباني إلى صفوف الغانرز، بجانب نوني مادويكي والحارس كيبا ثنائي تشيلسي الإنجليزي، وكريستيان موسكويرا مدافع فالنسيا الإسباني، وكريستيان نورغارد لاعب وسط برينتفورد الإنجليزي.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور التالية أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة الأولى للبريميرليغ.

التشكيل الرسمي

تدريبات الإحماء قبل المباراة

دقيقة صمت على البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول الراحل

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: التحام قوي بين مبيومو ولاعب آرسنال

الدقيقة 2: محاولة هجومية مبكرة من مانشستر يونايتد أبعدها دفاع آرسنال

الدقيقة 6: تسديدة من مبيومو في يد حارس آرسنال

الدقيقة 13: كالافيوري يسجل هدف التقدم لصالح آرسنال

الدقيقة 18: تمريرة خاطئة من حارس مانشستر يونايتد والدفاع يتدارك الموقف

الدقيقة 25: تسديدة من مبيومو تحولت إلى ركلة ركنية لصالح مانشستر يونايتد

الدقيقة 30: تسديدة قوية من مانشستر يونايتد بجوار القائم

الدقيقة 32: كرة عرضية لم يتابعها مارتينيلي بشكل مناسب

الدقيقة 33: كونيا يهدر محاولة لصالح مانشستر يونايتد

الدقيقة 35: أوديغارد يوجه تسديدة قوية لآرسنال

الدقيقة 38: كونيا يهدر محاولة قريبة لمانشستر يونايتد

نهاية الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني