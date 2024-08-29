أسطورة الزمالك يصدم زيزو: ليس رمزا في النادي

وجه وائل قباني، أسطورة نادي الزمالك، صدمة لأحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض، برفض اعتباره رمزًا في النادي، رغم إعلان "زيزو" إنهاء أزمة رحيله عن الفريق ورفضه عرضًا ماليًّا قويًّا للرحيل إلى الدوري السعودي في الميركاتو الحالي.

وكان "زيزو" وجه رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مساء الأربعاء.

وكتب زيزو: "أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء، ولكن من أجلكم، المشجعين الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزا، دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا، يدا بيد في أي لحظة صعبة، يزداد ولائي وحبي لكم، شكرا لكم على ثقتكم بي".

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وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وسبق أن كشف سيد "زيزو"، والد ووكيل اللاعب، عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض.

وقال وائل قباني: "ما حدث مع اللاعب من مجلس إدارة الزمالك هل هو احتواء أو كسب رضا ناس، أو من أجل السوشال ميديا؟، قلت سابقًا إن الرموز لا يرحلون عن النادي، ولكن لا ينتقلون من الزمالك للأهلي أو العكس؛ لأن هذه النقطة حساسة، والرموز يتربون في النادي، ولكن زيزو لم يتم تربيته كناشي في الزمالك".

وأضاف: "لا خلاف على أن (زيزو) أفضل لاعب في مصر، ولكن الرموز هم من يتربون في النادي بسن 10 سنوات حتى الاعتزال، مثل: حسن شحاتة وفاروق جعفر وحازم إمام، هؤلاء صنعوا علامات في النادي، ولكن زيزو لم يتم تربيته في النادي، ولكن طالما ارتدى قميص النادي، فلازم يعامل على أنه من أبناء النادي، ولكنه ليس رمزًا للزمالك، ولكنه لاعب جامد جدا تعاقد مع النادي لمدة 5 مواسم، وأنا شخصيًّا تعاقدت مع النادي 8 سنوات، ولا أعتبر من رموز النادي ولا أغضب، ولكني ارتديت هذا القميص، وأخاف عليه وأريد للنادي أن يكون الأفضل دائمًا".

وتابع: "ولا أفهم ما المشكلة لو (زيزو) رحل، لو اعتمدنا على لاعب واحد فقط فهذا أمر كارثي، الناس للأسف يتعاملون بالعاطفة، والزمالك يقدر يتعاقد مع لاعب أفضل من (زيزو)، الناس قلقانة فقط أن يذهب للأهلي مثلما حدث في موضوع إمام عاشور، وقلت لو الأمور المالية ستحل دون بيع (زيزو) فأنا بالتأكيد مع بقائه، ولكن إذا لم يوجد سوى حل في بيعه، فيجب أن تقوم الإدارة ببيعه".

يذكر أن زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيًّا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفًا وصنع 63.