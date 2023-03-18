ليكيب: الاتحاد الفرنسي يطالب رينارد بفسخ عقده مع منتخب السعودية
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر اختيار هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لخلافة كورين دياكر في قيادة منتخب السيدات، لكنه طالب رينارد بفسخ عقده أولا مع الاتحاد السعودي قبل توليه المسؤولية وفي حال حدوث ذلك سيتم إعلانه مدربا للفريق الفرنسي خلال يومين.
وقالت الصحيفة إن رينارد عليه أن يحرر نفسه من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي المرتبط معه بعقد حتى 2027 ، لكن الاتحاد الفرنسي يرغب في توليه المسؤولية خلفا لدياكر التي أقيلت من منصبها الأسبوع الماضي.
وتم تفضيل رينارد على جوسلين جورفينيك المدير الفني السابق لليل، لكن لا تزال هناك عقبة يجب التغلب عليها، حيث يجب عليه أولاً أن يحرر نفسه من عقده.
لذلك يجب أن يجتمع خلال اليومين المقبلين مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لمناقشة الأمر وفي حال نجاحه في فسخ عقده فقد يتم إعلان توليه المسؤولية خلال يومين، إذ إنه سيستغل عطلة نهاية الأسبوع للتفاوض مع المسحل بشأن فك الارتباط.
ويدرك رينارد أن مهمته في فسخ عقده ليست سهلة؛ نظرا لأنه بعد فوزه على الارجنتين في افتتاح مباريات "الأخضر" في مونديال قطر 2022، يحظى بتقدير كبير في السعودية.
لكن في الوقت ذاته يرغب رينارد البالغ عمره 54 عاما في العودة إلى فرنسا للحصول على اعتراف معين يأسف لعدم وجوده في بلاده بعد خاصة بعد تجارب فاشلة هناك رغم نجاحه الكبير خارج البلاد.
وتولى المدير الفني الفرنسي مسؤولية تدريب السعودية في يوليو/ تموز 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام قبل أن يوافق على تمديد عقده حتى عام 2027.
وقاد رينارد منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر متصدرا مجموعته محققا في الوقت ذاته أعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بواقع 23 نقطة.
وبعد تمديد عقده، يأمل السعوديون أن يقود رينارد الفريق خلال كأس آسيا العام المقبل في قطر، كما سيكون بوسعه قيادة الفريق نحو التأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة.