غريزمان.. العقل المدبر وراء بداية منتخب فرنسا المقنعة في كأس العالم 2022
تخلصت فرنسا من لعنة حامل اللقب في كأس العالم الحالية في قطر بالتأهل لمراحل خروج المغلوب قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات والفضل في ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى عودة لاعبها أنطوان غريزمان إلى سابق تألقه.
ولعب غريزمان كلاعب وسط مهاجم وليس كمهاجم صريح ونجح في ربط الاتصال بين لاعبي الوسط أوريلين تشواميني وأدريان رابيو وثلاثي خط الهجوم المكون من عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي.
وبعد فوز فرنسا على الدنمارك 2/1 أمس السبت وضمان الصعود لدور الـ16 بعد إحراز ستة أهداف وتلقي هدفين قال الظهير الفرنسي رافائيل فاران عن غريزمان للصحفيين: "هو يغطي مساحة كبيرة ولديه القدرة على الدفاع وصنع اللعب للآخرين. هذا هو أنطوان الذي نعرفه. أنطوان المتألق".
وأسهم غريزمان في تهيئة الفرصة لزميله مبابي لإحراز هدف الفوز في الدقيقة 86 لكن لاعب أتلتيكو مدريد أضاف أيضا الكثير إلى جانب تهيئة فرصة التهديف رقم 26 خلال مسيرته مع منتخب بلاده.
وبصفة أساسية لعب غريزمان في العمق لكنه تحرك كثيرا ليقترب من المهاجم الوحيد جيرو أو على الجانبين.
وعنه قال تشواميني: "أنا منبهر به، يقدم مستوى أداء هائل وكل شيء بيننا يسير في تناغم. أنا منبهر لكني غير مندهش. نراه خلال الالتحامات في التدريب كل يوم".
ومثل ديمبلي غابت الأنانية عن أداء غريزمان الذي ترك الأضواء لمبابي.
وعنه أيضا قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان: "ربما أطلب أشياء إضافية منه لكن لا توجد تضحيات من جانبه.
وأضاف: "فهو كريم جدا. وهو يستمتع ببناء التحركات. سيحرز أهدافا أقل بسبب وجود لاعبين أخرين في الخط الأمامي لكنه مفيد جدا وذكي جدا. يحدث توازنا جيدا في الفريق".
وتابع: "كان من الممكن لي إشراكه في يمين خط الهجوم بدلا من عثمان ديمبلي لكنه لن يقدم الفائدة الأكبر للفريق في ذلك".
وغريزمان شخصيا سعيد بهذا الدور أيضا.
وقال اللاعب عن ذلك: "نعم أنا فخور بنفسي لكني فخور جدا بالفريق ككل. الإحصاءات شيء. لكن الجميع أسهموا بجهود جبارة".
وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الرابعة، الأربعاء المقبل.