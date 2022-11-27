غريزمان.. العقل المدبر وراء بداية منتخب فرنسا المقنعة في كأس العالم 2022

تخلصت فرنسا من لعنة حامل اللقب في كأس العالم الحالية في قطر بالتأهل لمراحل خروج المغلوب قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات والفضل في ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى عودة لاعبها أنطوان غريزمان إلى سابق تألقه.

ولعب غريزمان كلاعب وسط مهاجم وليس كمهاجم صريح ونجح في ربط الاتصال بين لاعبي الوسط أوريلين تشواميني وأدريان رابيو وثلاثي خط الهجوم المكون من عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي.