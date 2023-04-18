إسبانيا تستدعي إنزو ألفيس نجل مارسيلو لمنتخب تحت 15 عاما

وسيحضر مهاجم الفئات الأدنى من ريال مدريد هذه المكالمة في عمر 13 عامًا فقط، ضمن قائمة تتكون في الغالب من فتيان يبلغون من العمر 14 عامًا.

لكن شخصية إنزو التي يفرضها مع فريق (إنفانتيل أ) في ريال مدريد، هي التي تسببت في استدعائه مع فئات أكبر منه، فقد سجل 32 هدفًا في 14 مباراة، إضافة إلى أنه قد وقع بالفعل عقده الأول مع النادي وكونه لاعبًا أساسيًا مع فريق مدريد.