إسبانيا تستدعي إنزو ألفيس نجل مارسيلو لمنتخب تحت 15 عاما
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استدعاء إنزو ألفيس لاعب ريال مدريد؛ نجل النجم البرازيلي مارسيلو، للعب مع منتخب إسبانيا لكرة القدم تحت 17 عامًا.
وسيحضر مهاجم الفئات الأدنى من ريال مدريد هذه المكالمة في عمر 13 عامًا فقط، ضمن قائمة تتكون في الغالب من فتيان يبلغون من العمر 14 عامًا.
لكن شخصية إنزو التي يفرضها مع فريق (إنفانتيل أ) في ريال مدريد، هي التي تسببت في استدعائه مع فئات أكبر منه، فقد سجل 32 هدفًا في 14 مباراة، إضافة إلى أنه قد وقع بالفعل عقده الأول مع النادي وكونه لاعبًا أساسيًا مع فريق مدريد.
وتصف "ماركا" ألفيس -الذي تخطى حاجز 100 هدف منذ انضمامه إلى الفئات السنية في ريال- بأنه ماكينة لتسجيل الأهداف، كما أنه أصبح أحد المواهب العظيمة في "فالديبيباس".
وأضافت أن ألفيس -الذي وقّع عقدا مع فريق الشباب لريال مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2022- هو أحد أعظم جواهر أكاديمية الشباب، والنادي لم يتردد في توقيع عقد معه للمستقبل.