5 عوامل تحسم قمة الأردن وكوريا الجنوبية

يلعب المنتخب الأردني مباراة صعبة أمام نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء اليوم الخميس.

تأتي المواجهة لتكون الأولى بين الفريقين بعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية الأخيرة التي فاز بها "النشامى".

ستكون تلك المواجهة مختلفة جملة وتفصيلًا، لكن ما الأسباب؟ وما هي العوامل التي ستؤثر في نتيجتها؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

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مدرب كوري جديد

يلعب المنتخب الكوري الجنوبي تلك المباراة بقيادة فنية جديدة في وجود هونغ ميونغ-بو، الرجل الذي يقود الفريق للولاية الثانية.

جاء هونغ ليكون خليفة ليورغن كلينسمان بعدما رحل الأخير بسبب الخروج من نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية الأخيرة على يد الأردن نفسها.

سيكون لدى هونغ ميونغ بو، الذي جاء في الصيف الماضي بعد حوالي 5 أشهر من رحيل كلينسمان تأثيرًا كبيرًا على مجريات المباراة، كونه يعلم قوة المنتخب الأردني جيدًا، وكونه درسه جيدًا.

تفوق كوري سابق

قبل نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية الأخيرة كان المنتخب الكوري الجنوبي هو صاحب اليد العليا في مواجهة الأردن، لكن كل شيء تغير قبل حوالي 8 أشهر، عندما مر موسى التعمري ورفاقه نحو المباراة النهائية من كتيبة سون هيونغ مين.

سيلعب المنتخب الأردني تلك المباراة بعقلية مختلفة عن المواجهات السابقة التي لعبها وهو صاحب الحظوظ الأقل.

غياب موسى التعمري

صدم جمال سلامي، مدرب المنتخب الأردني، جماهير الفريق بسبب غياب المهاجم موسى التعمري في المواجهة المنتظرة.

حاول التعمري اللحاق بالمباراة، لكنه وحتى اللحظة الأخيرة كان يتدرب بشكل منفرد؛ ما يعني استحالة مشاركته، وهو ما قد يؤثر بالسلب على الفريق.

لكن الخبر الجيد أن اللاعب يزن النعيمات بخير، بحسب ما ذكر المدرب نفسه، وأنه جاهز للمباراة بشكل كامل.

تنوع أردني هجومي

يملك المنتخب الأردني تنوعًا كبيرًا فيما يتعلق بعمليات الهجوم على مرمى الخصوم، وأظهر ذلك بالفعل خلال رحلته الرائعة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

يصنع الفريق كميات كبيرة من الفرص في كل مباراة، ويسدد 13.6 تسديدة في المتوسط، كما يسجل من اللعب المفتوح ومن داخل وخارج المنطقة، وكل ذلك لا بد أنه سيكون له قيمة أمام فريق بحجم المنتخب الكوري الجنوبي.

قوة كوريا البدنية

واحدة من أبرز نقاط القوة في المنتخب الكوري الجنوبي هي قوة الفريق البدنية الكبيرة وقدرته على اللعب حتى آخر لحظة من عمر المباراة كأنه يلعب في أول ربع ساعة فيها.

ظهر ذلك بالفعل أمام المنتخب الأردني مرة في دور مجموعات كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، لكن نجح رجال المدرب حسين عموتة وقتها في تداركه في مباراة نصف النهائي، فهل يكرر جمال سلامي الأمر ذاته.