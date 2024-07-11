مونديال السيدات يشعل موقعة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2024

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية مساء الأحد المقبل بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وقطع المنتخبان رحلة مميزة نحو المباراة النهائية التي يستضيفها الملعب الأولمبي في برلين مساء الأحد المقبل.

وتمكن منتخب إسبانيا من تحقيق 6 انتصارات متتالية بعدما تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0، ثم التغلب على إيطاليا بنتيجة 1-0، والفوز بالنتيجة نفسها على حساب ألبانيا.

وأوقف الإسبان مغامرة جورجيا بفوز عريض بنتيجة 4-1 في ثمن النهائي، ثم الفوز على ألمانيا أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، وتكرار النتيجة نفسها أمام فرنسا في نصف النهائي.

ولم تكن بداية رحلة إنجلترا مثالية بفوز باهت على حساب صربيا بنتيجة 1-0، ثم التعادل دون أهداف مع الدنمارك، والتعادل مع سلوفينيا بنتيجة 1-1، وصدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط.

وفاز المنتخب الإنجليزي بصعوبة على سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي، ثم تغلب على سويسرا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 1-1 قبل تخطي عقبة هولندا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وسيكون نهائي الأحد المقبل الأول بين المنتخبين على صعيد البطولات الكبرى سواء كأس أوروبا أو كأس العالم، كما أنه سيكون فرصة جديدة للمنتخب الإنجليزي لحصد لقب اليورو للمرة الأولى في تاريخه، بينما يحلم منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة.

ولكن إسبانيا واجهت إنجلترا في نهائي آخر مختلف ببطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا.

وتقابل المنتخبان في نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 أغسطس من العام الماضي على ملعب سيدني بأستراليا ، وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة 1-0 وتوج باللقب المونديالي.