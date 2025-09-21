رئيس الوزراء البريطاني يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين

logo
رياضة

فرستابن سائق رد بول يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1

فرستابن سائق رد بول يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1
فرستابن سائق رد بول يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى لفور...المصدر: رويترز
وكالات
وكالات

فاز ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة أذربيجان الكبرى بعدما انطلق من المركز الأول، وتعرّض أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لحادث في اللفة الافتتاحية، ليتقلّص الفارق بينه وبين زميله في الفريق لاندو نوريس.

 

أخبار ذات علاقة

لاندو نوريس

نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق "فورمولا 1" في باكو

 

وكان فريق مكلارين يأمل في حسم لقبه العاشر والثاني توالياً في بطولة العالم للصانعين اليوم، قبل 7 جولات على نهاية الموسم، وهو رقم قياسي، لكن عليه، الآن، الانتظار حتى سباق سنغافورة في الخامس في أكتوبر .

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثاني، وجاء كارلوس ساينز في المركز الثالث ليصعد فريق وليامز إلى منصة التتويج لأول مرة هذا الموسم.

أخبار ذات علاقة

ماكس فرستابن (وسط) أثناء مراسم التتويج

ماكس فرستابن يتفوق على نوريس ويتوّج بجائزة إيطاليا الكبرى لفورمولا 1 (فيديو)

 

وبدأ نوريس السباق، وأنهاه في المركز السابع، وتلاشت فرصته في تسجيل المزيد من النقاط بسبب توقف بطيء في حارة الصيانة للسباق الثاني توالياً.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC