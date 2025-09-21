فرستابن سائق رد بول يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1

فاز ماكس فرستابن سائق رد بول بسباق جائزة أذربيجان الكبرى بعدما انطلق من المركز الأول، وتعرّض أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لحادث في اللفة الافتتاحية، ليتقلّص الفارق بينه وبين زميله في الفريق لاندو نوريس.

وكان فريق مكلارين يأمل في حسم لقبه العاشر والثاني توالياً في بطولة العالم للصانعين اليوم، قبل 7 جولات على نهاية الموسم، وهو رقم قياسي، لكن عليه، الآن، الانتظار حتى سباق سنغافورة في الخامس في أكتوبر .

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثاني، وجاء كارلوس ساينز في المركز الثالث ليصعد فريق وليامز إلى منصة التتويج لأول مرة هذا الموسم.

وبدأ نوريس السباق، وأنهاه في المركز السابع، وتلاشت فرصته في تسجيل المزيد من النقاط بسبب توقف بطيء في حارة الصيانة للسباق الثاني توالياً.