صداع مزمن.. سر "الكرسي الشاغِر" الذي أصبح كابوساً لإدارة الهلال

جاءت تصريحات جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، لتكتب فصلاً جديداً في مسلسل البحث المحموم الذي تخوضه إدارة نادي الهلال.

فبتأكيده على استمرار المدير الرياضي بييرو أوسيليو ورئيس الكشافين داريو باتشين في مناصبهم، أُغلق الباب رسمياً أمام المفاوضات التي علّق عليها الهلاليون آمالاً كبيرة، ليعود "الكرسي الشاغر" ليفرض نفسه كأكبر صداع في رأس الإدارة، ويتحول إلى كابوس يؤرق مستقبل المشروع الرياضي الطموح للنادي.

العقل المدبر.. أهمية المنصب الغائب

لم يعد منصب المدير الرياضي في كرة القدم الحديثة مجرد وظيفة إدارية، بل هو العقل المدبر الذي يرسم استراتيجيات النادي طويلة الأمد.

فهو حلقة الوصل بين الإدارة والجهاز الفني، والمسؤول عن بناء فلسفة واضحة لعمليات الانتقالات، وتأسيس شبكات كشافة عالمية قادرة على اكتشاف المواهب قبل انفجار أسعارها.

هذا الدور المحوري هو ما تسعى إدارة الهلال لملئه بكفاءة أجنبية مرموقة، بهدف نقل النادي إلى مصاف الأندية العالمية ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل على المستوى الهيكلي والإداري.

سر الإصرار على الخبير الأجنبي

إصرار الإدارة الهلالية على اسم أجنبي لم يأتِ من فراغ، فالهدف هو استيراد خبرات تراكمت في أعرق الأندية الأوروبية، والاستفادة من شبكة علاقات واسعة في سوق الانتقالات، وتطبيق منهجيات حديثة في تحليل البيانات والتفاوض.

فبعد أن نجح النادي في جلب نجوم بحجم جواو كانسيلو وثيو هيرنانديز وماركوس ليوناردو وغيرهم، أصبحت الحاجة ملحة لوجود بنية تحتية إدارية توازي هذا الإنفاق الضخم وتضمن استدامته وتحويله إلى نجاحات مستمرة.

الإقناع أصعب من الشراء

لكن المهمة أثبتت أنها أصعب بكثير مما كان متوقعاً، فإقناع مدير رياضي في قمة مستواه بترك منصبه في مشروع مستقر ضمن دوري أبطال أوروبا يختلف جذرياً عن التعاقد مع لاعب قد يغريه العائد المادي الضخم في نهاية مسيرته.

فالمدير الرياضي يبحث عن مشروع رياضي متكامل، صلاحيات كاملة، واستقرار وظيفي لبناء إرث إداري، ويبدو أن إقناع الأسماء الكبرى بأن المشروع السعودي يوفر هذه الضمانات لا يزال يمثل التحدي الأكبر، حيث قد يخشى البعض من غموض مستقبل الدوري أو من الاختلافات الثقافية في بيئة العمل.

فهد المفرج.. صمام الأمان الداخلي

وفي خضم هذا البحث المحموم، يبرز اسم فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم الذي رحل عن منصبه في يوليو، كصمام الأمان ورجل المرحلة الصعبة في ظل تقارير تتحدث عن عودته مجددا للنادي.

فبصفته "ابن النادي"، يمتلك المفرج فهماً عميقاً لهوية الهلال وثقافته، ونجح خلال السنوات الماضية في إدارة ملفات معقدة وتحقيق نجاحات لافتة.

ورغم أن الطموح لا يزال معلقاً على خبير أجنبي، فإن وجود المفرج يضمن استمرارية العمل ويمنع تحول هذا الفراغ الإداري إلى أزمة حقيقية، فهو الجسر الذي من الممكن أن يعبر بالنادي بأمان فوق هذه المرحلة الحرجة.

في النهاية، يجد الهلال نفسه أمام مفارقة واضحة: يمتلك القوة المالية والجاذبية لجلب أي لاعب في العالم، لكنه يصطدم بصعوبة بالغة في شغل أهم منصب إداري، سيظل هذا الكرسي الشاغر هو الاختبار الحقيقي لقدرة الإدارة على استكمال بناء إمبراطورية كروية متكاملة الأركان.