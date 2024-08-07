حسم يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم نادي الزمالك المصري، وجهته المقبلة، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز" إن أوباما أتم اتفاقه مع مسؤولي بيراميدز، للانتقال إلى الفريق السماوي خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أوباما كان ينتظر اتصالات من مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لتجديد تعاقده، إلا أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو حتى شفوية، ما دفعه للبحث عن "مصلحته".

وأضاف: أوباما أتم اتفاقه على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية لينضم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، وسيوقع على العقود خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "من الممكن أن يتراجع أوباما عن موقفه من الانضمام إلى بيراميدز، حال تلقيه اتصالات من الزمالك لتجديد تعاقده، خاصة وأنه لم يوقع على أي عقود رسمية حتى الآن".

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وشارك يوسف أوباما مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة نجح في تسجيل 11 هدفا، ولم يصنع أي هدف.

وسجل أوباما 8 أهداف في الدوري، وهدف وحيد كأس مصر، وهدفين في الكونفدرالية.