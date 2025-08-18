الرواتب كاملة.. الاتحاد السعودي يضحي من أجل علي البليهي

ينتظر نادي الاتحاد السعودي رد الهلال بشأن العرض المقدم لضم المدافع علي البليهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى البليهي، الذي قضى 8 مواسم مع الهلال، استعدادا لخوض تجربة جديدة مع الفريق الجدواي، بعدما شارك في 256 مباراة مع الهلال سجل خلالها 23 هدفا، وصنع تمريرتين حاسمتين، وفق إحصاءات "ترانسفير ماركت".

تضحية من الاتحاد

يتضمن العرض انتقال البليهي بنظام الإعارة لموسم واحد، مع تحمُل الاتحاد كامل رواتب اللاعب، في صفقة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفريق الهلالي.

وتعتبر إدارة "العميد"، حامل لقب دوري روشن السعودي، أن العرض مناسب للطرفين، خاصةً بعد تراجعها عن التعاقد مع عبدالإله العمري، مدافع النصر، بسبب المطالب المالية المرتفعة.