رسالة يحملها خاتم بـ5 ملايين دولار.. ما الوعد الذي قدمه رونالدو إلى جورجينا؟

كشف توبياس كورميند، المدير التنفيذي لشركة "Diamonds 77"، عن المعنى الخفي وراء خاتم الألماس الذي قدّمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخطيبته جورجينا رودريغيز، استعدادًا للزواج رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأذهل رونالدو العالم بخاتم خطوبة ضخم أثناء عرضه على جورجينا، التي أصبحت معه أمًا لخمسة أطفال، بينهم ابنتان من جورجينا وثلاثة آخرين من أمّهات بديلات.

بعد ثماني سنوات من الارتباط، أعلن الزوجان خطوبتهما رسميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 11 أغسطس، حيث أظهرت جورجينا الخاتم المذهل في منشور على إنستغرام مع تعليق: "نعم، أقبل. في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وفي تصريحات لـ"ميرور"، قدّم توبياس كورميند تحليلًا دقيقًا للخاتم، موضحًا أن قيمته تقدر بحوالي 5 ملايين دولار، واصفًا إياه بأنه يحمل رمزية قوية.

وأوضح كورميند أن تصميم الخاتم يعتمد على "الإعداد الثلاثي للأحجار البيضاوية"، والذي يرمز إلى الماضي والحاضر والمستقبل للزوجين، مؤكدًا طبيعة العلاقة المستمرة بين رونالدو وجورجينا.

وأضاف: "الخاتم يوصل الرسالة: أنتِ أبدي — ماضيي وحاضري ومستقبلي".

وأشار الخبير إلى أن الألماس يتمتع بنقاء مثالي ولون D، وهو أعلى تصنيف ممكن، ما يمنحه بريقًا استثنائيًا. كما تحتوي الأحجار الجانبية على حوالي قيراط واحد لكل حجر، ليصل مجموع وزن الألماس إلى 37 قيراطًا.

وأكمل: "يبدو أن الخاتم مصنوع من البلاتين، لما يتمتع به من متانة ولون فضي أبيض رائع، مما يرمز إلى قوة العلاقة بين الزوجين".

وأوضح أن المخالب المزدوجة في التصميم ترفع حجر الألماس المركزي لتسليط الضوء عليه وإبراز بريقه بشكل أفضل.