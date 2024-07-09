ديكلان رايس: هدفنا صنع التاريخ والتأهل لنهائي "يورو 2024"

أكد ديكلان رايس أن إنجلترا تحظى بالزخم الذي يمكنها من التغلب على هولندا في الدور قبل النهائي في بطولة "يورو 2024"، وقطع خطوة نحو الفوز باللقب لأول مرة على الإطلاق.

وقال لاعب خط وسط آرسنال، الذي كان عنصرا أساسيا في تشكيلة إنجلترا خلال مشوارها الباهت إلى قبل النهائي، إنه هادئ قبل مباراة الأربعاء في دورتموند، لكنه يتوقع مباراة صعبة.

وقال رايس لبرنامج "عرين الأسود" في إنجلترا: "الأمر كالمعتاد.. لا أضع نفسي تحت الكثير من الضغوط، ولا أفكر في الأمر كثيرا".

"إنها مباراة أخرى، مباراة بقبل النهائي وهذه الطريقة الوحيدة التي أفكر بها".

"نحن هنا لسبب وهولندا أيضا فليفز الفريق الأفضل، إنها مباراة كرة قدم، نشعر أننا نتمتع بزخم كبير".

وتبرز الإحصاءات مساهمة رايس مع إنجلترا، إذ قطع مسافة في البطولة أكثر من أي لاعب آخر بلغت 63.9 كيلومتر (39.7 ميل) خلال خمس مباريات، وكان رابع أكثر اللاعبين استعادة للكرات.

وقال رايس إنه يؤدي عمله.

وأضاف: "هذا واجبنا وما نحن مهيؤون للقيام به، مباريات كرة القدم مدتها 90 دقيقة، كلما كانت المباريات أهم، زاد حماسي وأحصل على دفعة معنوية أكبر.. يقولون إنني أركض كثيرا، لكنه جزء من طبيعتي، أحب محاولة مساعدة زملائي في الفريق، وأحب استعادة الكرة".

وحال فوزها على هولندا في دورتموند، ستتأهل إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي وثالث نهائي في بطولة كبرى بشكل عام.

ويعتقد رايس أن إنجلترا قادرة على الوصول إلى النهائي، وحث المشجعين على دعم الفريق في المباراة التي وصفها بالضخمة ضد هولندا، للحصول على فرصة لمواجهة إسبانيا أو فرنسا.

أخبار ذات علاقة قبل مواجهة إنجلترا.. منتخب هولندا يحفز لاعبيه بهاتريك أسطورة يورو 1988

وتابع: "نكن لهم الكثير من الاحترام، إذا نظرت إلى تاريخ الهولنديين، واللاعبين الذين قدموهم للعالم، والمدربين... لقد كانوا دائما من بلاد النخبة. لن أجلس هنا وأقلل منها".

"نحن واثقون حقا. استمروا في دعمنا؛ لأننا نشعر بهذا الحب والأمل. ونأمل أن نتمكن من صنع التاريخ مرة أخرى من خلال الوصول إلى النهائي للمرة الثانية تواليا".