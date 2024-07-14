لقطة حزينة لبيلينغهام مع عائلته بعد خسارة يورو 2024 (صورة)

ظهرت علامات الحزن الشديد على وجه جودي بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، عقب الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في اللقاء النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي استضافتها ألمانيا.

وذهبت أحلام بيلينغهام في قيادة منتخب إنجلترا للتتويج بأول بطولة دولية منذ كأس العالم 1966 أدراج الرياح بعدما خسر اللقاء النهائي للنسخة الحالية لليورو.

وتقدم منتخب إسبانيا بهدف نيكو ويليامز في الدقيقة 47، ولكن البديل كول بالمر أعاد آمال إنجلترا بهدف من تسديدة قوية في الدقيقة 73 مستغلًا تمريرة بيلينغهام.

ولكن المنتخب الإسباني سجل هدفًا في الوقت القاتل عن طريق البديل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليمنح اللقب القاري إلى منتخب بلاده.

وقدم بيلينغهام موسمًا رائعًا برفقة ريال مدريد الإسباني، وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

وقضى اللاعب الإنجليزي موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وكان بيلينغهام يحلم بالتتويج باللقب القاري مع إنجلترا ليكمل موسمًا استثنائيًا يقربه من حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وظهر اللاعب الإنجليزي برفقة عائلته عقب نهاية المباراة وهو في حالة حزن شديدة.

ودخل بيلينغهام في نوبة بكاء عقب نهاية اللقاء النهائي بالخسارة أمام إسبانيا.