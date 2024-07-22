أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تجديد عقد لاعبه الدولي المغربي أيوب الكعبي، ليستمر في كتابة التاريخ مع الفريق اليوناني.

ونشر الحساب الرسمي لأولمبياكوس بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أعلن من خلاله تجديد التعاقد رسميًا مع المهاجم الدولي المغربي.

ونشر أولمبياكوس صورة للكعبي، وكتب عليها: "لقد ناضلنا وانتصرنا معًا، والآن سنواصل الحلم معًا! أيوب الكعبي يجدد عقده مع أولمبياكوس".

وقاد الكعبي فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام فيورنتينا، بعد مرور 116 دقيقة من عمر اللقاء الذي امتد إلى الوقت الإضافي.

وكتب أيوب الكعبي التاريخ في الموسم الماضي، بعد أن بات أول لاعب يسجل 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية، خلال نسخة واحدة من بطولة أوروبية للأندية.

وخاض أيوب الكعبي 48 مباراة، خلال الموسم المنتهي، سجل خلالها 34 هدفًا، وأهدى تمريرتين حاسمتين.