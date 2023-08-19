برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة جواو كانسيلو

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لبايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد غوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لمانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

وفي الميركاتو الصيفي الجاري، تعاقد برشلونة مع: ألكاي غوندوغان، وإينييغو مارتينيز، وأوريول روميو، ورحل عنه: عثمان ديمبلي، وسيرجيو بوسكيتش، وفرانك كيسيه، وجوليان أروخو، وأرناو تيناس، ونيكولاس غونزاليس، وأليكس كويادو، وصامويل أومتيتي، وجوردي ألبان وبابلو توري.