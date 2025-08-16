الأهلي المصري يدرس قراراً حاسماً بعد "أزمة" طرد محمد هاني

تدرس إدارة النادي الأهلي قراراً مهماً بعد أزمة طرد لاعبه محمد هاني في مباراة فاركو التي أقيمت أمس الجمعة في الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.

وحقق الأهلي فوزه الأول في الدوري المصري على حساب ضيفه فاركو بنتيجة 4-1 بعد أن سجل أحمد مصطفى "زيزو" هدفين بجانب اللاعب السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد شريف.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أثناء تبديله لرفضه الالتزام بقرار الحكم محمد معروف بالخروج من أقرب نقطة من الملعب.

وقال مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" إن هناك تفكيراً جاداً في مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بتقديم مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة باستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق بالدوري.

وأوضح المصدر أن هناك حالة غضب داخل الأهلي بسبب قرارات الحكام في أول مباراتين للفريق ضد مودرن سبورت وفاركو.

وأشار إلى أن الأهلي يدرس المطالبة بحكام أجانب في باقي مبارياته بالدوري بسبب كثرة أخطاء التحكيم المصري.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى ضد مودرن سبورت بنتيجة 2—2.