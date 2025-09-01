الزمالك يحسم مصير فيريرا

نفى مصدر داخل نادي الزمالك وجود اتجاه لدى إدارة الإدارة برئاسة حسين لبيب لاتخاذ أي موقف تجاه البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق، بعد الخسارة أمام وادي دجلة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد.

واستطاع وادي دجلة الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

أخبار ذات علاقة الزمالك يقدم لمحمود الخطيب هدية لا تقدر بثمن

أخبار ذات علاقة كارثة فيريرا.. 4 أسباب لخسارة الزمالك أمام وادي دجلة

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وتعادل لفريق وادي دجلة، اللاعب أحمد فاروق، في الدقيقة 60 من تسديدة قوية، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط، محمود دياسطي، بعد استغلال لخطأ أحمد فتوح في التمرير.

بهذه النتيجة، يفقد الزمالك فرصة الوصول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ11 نقطة.

بينما وادي دجلة، رفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلاً المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري من انتصارين وتعادل وتلقي هزيمتين.

أخبار ذات علاقة غضب بعد سقوط الزمالك.. أول رد فعل من جون إدوارد تجاه فيريرا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "فيريرا مستمر في منصبه ولا نية لرحيله نهائيا عن الفريق في الفترة الحالية".

وأضاف: "من الوارد التعثر في بعض المباريات وهذا يحدث لجميع فرق العالم، ولكن الأمور في الزمالك أصبحت أكثر تماسكا والحساب للمدرب لن يكون بالقطعة".

وكان فيريرا قال عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي، إن "خط هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه ونحتاج الكثير من العمل، ولعبنا بـ 4 مهاجمين في المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، لم تكن هناك خطورة كبيرة لأي منهم، وناصر منسي سنحت له فرصتان في المباراة السابقة، كما أن عدي الدباغ ساهم في كرة الهدف الذي أحرزه الفريق في مباراة فاركو".

وأضاف:" واجهنا منافسا جيدا، وأرى أن وادي دجلة فريق جيد رغم أنهم قادمون من دوري القسم الثاني، ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".