صدام قوي بين الأهلي طرابلس والنصر للانفراد بصدارة سداسي التتويج بالدوري الليبي

يصطدم نصر بنغازي والأهلي طرابلس، غدًا الأحد، في قمة مجموعة التتويج في الدوري الليبي الممتاز والتي تطوي جولتها الثالثة.

ويسعى الأهلي طرابلس، حامل اللقب، ومتصدر "سداسي" التتويج بفارق الأهداف، إلى الانفراد بالصدارة، وذلك عندما يلتقي النصر شريكه في المركز الأول والذي يطمح بدوره إلى إلحاق الخسارة الأولى بمنافسه، وإحداث المنعطف الأول لسباق التتويج.

وتدور قمة الجولة الثالثة بين الأهلي طرابلس ونصر بنغازي في العاصمة الإيطالية روما، غدًا الأحد، لتضع وجهًا لوجه الفريقين اللذين حققا العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 6 نقاط.

وفي الجولة الثالثة، يتطلع نادي الأهلي بنغازي إلى تحقيق فوزه الأول بعد التعادل في مبارته الأولى والهزيمة في الثانية، وذلك عندما يواجه نادي المدينة الذي لا يزال رصيده خاليًا من الانتصارات حتى الآن، فيما يملك بدوره نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

وتجمع آخر مباريات سداسي التتويج نادي السويحلي متذيل ترتيب سداسي التتويج بهلال بنغازي.

ويبحث كلا الفريقين عن أول فوز لهما في المرحلة الحاسمة، لكن وضعيتهما تبدو مختلفة تمامًا، فبينما حقق الهلال بنغازي تعادلين وتفادى الخسارة في الجولتين الأولى والثانية، تلقّى السويحلي خسارتين ليبقى رصيده خاليًا من النقاط في المركز السادس والأخير.

ويسعى السويحلي إلى إنعاش حظوظه والخروج من المركز الأخير، رغم صعوبة مهمته أمام الهلال بنغازي، الذي يسعى إلى البقاء في كوكبة ثلاثي الصدارة مع الأهلي طرابلس والنصر.

وفيما يلي برنامج الجولة الثالثة من الدوري السداسي لمرحلة التتويج في الدوري الليبي:

الأهلي طرابلس ـ النصر (الساعة 7.00 مساء)

الأهلي بنغازي ـ المدينة (الساعة 7.00 مساء)

الهلال بنغازي ـ السويحلي (الساعة 7.00 مساء)