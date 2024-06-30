تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في ثُمن نهائي يورو 2024

تلعب إنجلترا مباراة قوية، أمام سلوفاكيا في دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، مساء اليوم الأحد.

وكانت إنجلترا محظوظة بالوجود في الطرف الأضعف من القرعة مما سهل طريقها إلى النهائي، لكن رجال ساوثغيت يواجهون خطر إهدار فرصة الحلم إذا لم يجدوا طريقة لبدء الفريق الذي يعج بالمواهب في الأداء الجيد.

وتتوقع إنجلترا، التي تصدرت مجموعتها في الدور الأول، تحديًا صعبًا من سلوفاكيا التي تأهلت كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وسيلعب الفائز من مباراة اليوم في دور الثمانية أمام سويسرا التي تغلبت 2-صفر على إيطاليا حاملة اللقب في أولى مباريات دور الـ16 أمس السبت.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ16 لكأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور التالية: