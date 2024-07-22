استمرت معاناة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد كولومبيا.

وغادر ميسي مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في الدقيقة 66 من عمر نهائي بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر قائد الأرجنتين باكيًا على مقاعد البدلاء؛ بسبب تأثره بإصابة قوية في كاحل القدم.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي في بيان رسمي غياب ميسي عن المشاركة في مباراة كل النجوم، بعد 8 أيام بسبب الإصابة.

وتم إدراج اسم ميسي ضمن اللاعبين غير الموجودين في تشكيلة كل نجوم الدوري الأمريكي المؤلفة من لاعبي 18 فريقًا لمباراة يوم الأربعاء المقبل في كولومبوس بولاية أوهايو أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي.

وكاد أن يخوض ميسي مباراته الأولى في تشكيلة كل النجوم، بعدما انضم قائد الأرجنتين (37 عامًا) إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 بعد مسيرة حافلة في أوروبا.

وسجل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة مع إنتر ميامي عام 2024 ليكون أسرع من ساهم في 25 هدفًا في موسم واحد للدوري الأمريكي.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 للمرة السادسة عشر في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.