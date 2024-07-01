يورو 2024.. تقييم لاعبي إسبانيا بعد الفوز على جورجيا

حقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره الجورجي (4-1) في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة "يورو 2024".

جاء هذا الفوز في وقت مهم للغاية كانت فيه الشكوك قد بدأت تدخل قلوب محبي إسبانيا بعد الفوز الهزيل على ألبانيا في دور المجموعات بهدف واحد فقط.

قدم المنتخب الإسباني مستويات جماعية رائعة، ولكن في الوقت نفسه كان هناك الكثير من اللحظات الفردية والمستويات المتفردة للاعبين ذاتهم في تلك المواجهة.

وفي التقرير التالي نستعرض تقييمات أبرز نجوم منتخب إسبانيا، الذين ظهروا في تلك المباراة سواء أساسيين أم بدلاء: