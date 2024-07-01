يورو 2024.. تقييم لاعبي إسبانيا بعد الفوز على جورجيا
حقق المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره الجورجي (4-1) في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة "يورو 2024".
جاء هذا الفوز في وقت مهم للغاية كانت فيه الشكوك قد بدأت تدخل قلوب محبي إسبانيا بعد الفوز الهزيل على ألبانيا في دور المجموعات بهدف واحد فقط.
قدم المنتخب الإسباني مستويات جماعية رائعة، ولكن في الوقت نفسه كان هناك الكثير من اللحظات الفردية والمستويات المتفردة للاعبين ذاتهم في تلك المواجهة.
وفي التقرير التالي نستعرض تقييمات أبرز نجوم منتخب إسبانيا، الذين ظهروا في تلك المباراة سواء أساسيين أم بدلاء:
أوناي سيمون: (6 من 10)
كانت مشاهدة حارس المرمى الإسباني بالكاد نادرة في تلك المباراة، إذ لم يكن هناك الكثير من الهجوم الجورجي للحكم عليه بشكل كافٍ، ولكن في نهاية المطاف فالهدف الذي سكن شباكه لا يمكن لحارس أن يتوقعه بتلك الطريقة.
دانييل كارفخال: (6 من 10)
قدم نجم ريال مدريد مباراة طيبة للغاية وظهر في لقطة خطيرة داخل منطقة جزاء جورجيا وكاد أن يسجل هدفًا، ولكنه في الوقت ذاته كان ملتزمًا على المستوى الدفاعي بشكل واضح بالأخص في الشوط الثاني الذي أصبح فيه المنتخب الإسباني أقل تحفظًا.
روبن لو نورماند: (5 من 10)
كانت مستويات لو نورماند في تلك المباراة محل علامات استفهام كبيرة في ظل تسجيله لهدف عكسي في مرماه، كان هو الأول الذي يهز شباك إسبانيا في تلك النسخة من البطولة، ولكنه عوض ذلك الخطأ في الشوط الثاني، وهذا يوضح العقلية الرائعة للنجم الإسباني.
إيمريك لابورت: (6 من 10)
أمضى قلب دفاع النصر السعودي أوقاتًا طويلة في مناطق الخصوم خلال الشوط الأول من المباراة، ولم يستطع إيقاف هجمات جورجيا المرتدة بسبب تمركزه، ولكن في الشوط الثاني ظهر أكثر ارتياحًا.
مارك كوكوريا: (8 من 10)
كان لاعب برشلونة الأسبق بداية كل هجمة خطيرة للمنتخب الإسباني في تلك المواجهة وفي الشوط الثاني استمر تألقه، ولكنه غادر الملعب لصالح جيرمالدو.
رودري: (8 من 10)
ظهر رودري كخط الدفاع الأول للمنتخب الإسباني ضد نظيره الجورجي، ومن خلال ذلك استعاد الكثير من الكرات، وكان السبب في عودة (لاروخا) في المباراة وقلب النتيجة بهذا الشكل، على الرغم من أن جاهزيته البدنية قد تكون محل شكوك كثيرة.
فابيان رويز: (9 من 10)
نجحت الدفاعات الجورجية في عزل اللاعب فابيان رويز عن صفوف بقية زملائه في الفريق لفترات طويلة من المباراة بالتحديد في الشوط الأول، ولكنه نجح في التحرر بالشوط الثاني وسجل للمنتخب الإسباني معلنًا عن هدفه الثاني في البطولة.
بيدري غونزاليس: (4 من 10)
منذ تكرار إصاباته وعدم ظهوره بانتظام مع المنتخب الإسباني هناك مشكلة ما قديمة تظهر دومًا مع بيدري غونزاليس، الذي ظهر في تلك المواجهة كأنه لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، واستمر في تقديم مستويات سيئة في الشوط الثاني وهو ما لحظه لويس دي لا فوينتي فغيره بشكل فوري في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء.
نيكو ويليامز: (8 من 10)
يجادل البعض في كون ويليامز لم يكن يستحق لقب جائزة لقب المباراة، في الوقت الذي قدم فيه فابيان رويز مستويات طيبة للغاية، وكذلك لامين يامال، لاعب برشلونة الحالي، ولكن بمهارته الكبيرة وهدفه الثالث قتل المواجهة لصالح المنتخب الإسباني.
لامين يامال: (8 من 10)
ظهر يامال وهو يحاول على المرمى عدة مرات وصنع الهدف الثاني لمنتخب بلاده وفك الاشتباك في وقت كانت فيه (لاروخا) في وقت صعب للغاية.
ألفارو موراتا: (4 من 10)
كان وجود موراتا في أرض الملعب بمنزلة لغز كبير نظرًا للمستويات السيئة التي قدمها وكادت تورط لويس دي لا فوينتي لولا وجود بدلاء أقوياء بخبرة أوسع نجحوا في حسم اللقاء بعد نزولهم.
بديل بأرقام لاعب أساسي
شهدت المباراة أفضل تقييم للاعب بديل في البطولة حتى تلك اللحظة، وكان ذلك اللاعب هو داني أولمو، الذي حل بديلًا لبيدري فقدم أكثر مما قدم نجم برشلونة حتى الآن في البطولة.
بداية من التحركات والضغط وغلق مساحات التمريرة والزيادة العددية كان أولمو كتلة نشاط في هجوم المنتخب الإسباني واستحق الحصول على 9 درجات من أصل 10.