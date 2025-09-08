ورطة كبرى في تركيا.. لامين يامال يفقد جواز سفره (فيديو)

شهدت مباراة منتخبي تركيا وإسبانيا مساء الأحد في تصفيات كأس العالم 2026 واقعة غير مألوفة للنجم الموهوب لامين يامال.

وحقق منتخب إسبانيا فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه تركيا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة أوروبا ببطولة كأس العالم.

وصنع لامين يامال هدفين لزملائه بينما سجل أهداف بطل أوروبا ميكيل ميرينو "هاتريك" وبيدري "هدفين" وفران توريس.

وعقب نهاية المباراة، فقد لامين يامال جواز سفره وشوهد وهو في حالة غضب بعد هذه الواقعة.

وظل يامال يبحث عن جواز سفره في حقيبته وعاد إلى غرف الملابس بملعب المباراة دون أن يجد جواز السفر.

وغادر يامال ملعب المباراة دون أن يجد جواز سفره وهو ما أثار ردود فعل واسعة وتعليقات عديدة من متابعي النجم الإسباني.

وكان منتخب إسبانيا قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على بلغاريا بنتيجة 3-0 بينما فاز منتخب تركيا على حساب جورجيا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى.

يشار إلى أن المباراة قد شهدت مشادة كلامية بين لامين يامال ونجم المنتخب التركي أردا غولر لاعب وسط ريال مدريد.