الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا

ويتواجد نادي النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر ترتيب المسابقة، بينما يحتل ألميريا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.

وكان ألميريا قد واجه الهلال وديًا على الأراضي الإنجليزية، قبل انطلاق الموسم، وقد فاز "الزعيم" بهدفين لواحد، وبعدها دعا تركي آل الشيخ النصر بدوره لخوض مواجهة ودية، وبالفعل تم تحديد موعدها.

موعد مباراة النصر وألميريا

تُلعب المباراة الودية التجريبية بين النصر وألميريا، غدًا الجمعة 9 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياضي بحضور حوالي 22 ألف مشجع.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة عصرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وألميريا

لم يتم الإعلان حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل المباراة.