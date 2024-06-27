نتائج قرعة الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أقيمت، اليوم الخميس، في كوالالمبور عن منافسات قوية بين المنتخبات.

وصُنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في 6 مستويات، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.