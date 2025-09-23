أضاع تاريخاً.. 5 خسائر مزلزلة تلقّاها الأهلي السعودي بالسقوط أمام بيراميدز

تلقّى الأهلي السعودي هزيمة مريرة على يد ضيفه بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الثلاثاء، في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

وقدم بطل آسيا أداءً باهتاً أمام بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وأهدر فرصة ذهبية لكتابة التاريخ في مواجهة أقيمت على ملعبه "الإنماء" ووسط جماهيره.

ويستعرض "إرم نيوز" أبرز الخسائر التي تلقّاها الأهلي بعد هزيمته أمام بيراميدز:

إهدار أول لقب عالمي لناد سعودي

أهدر الأهلي السعودي فرصة تحقيق كأس القارات الثلاث التي حصدها بيراميدز بفوزه بالمباراة.

وكان الأهلي مرشحاً للتتويج بهذه الكأس لتكون أول لقب عالمي في مسيرة الأندية السعودية، ولكن الفرصة ضاعت بالخسارة أمام بيراميدز.

الجائزة المالية

أهدر الأهلي بخسارته هذه المباراة مبلغ مليوني دولار أمريكي حصل عليها بيراميدز الفريق الفائز، بينما اكتفى الأهلي بالحصول على مليون دولار.

وأضاع الفريق السعودي أيضاً فرصة إضافة أموال طائلة إلى خزائنه، فالمشاركة في مباراة نصف النهائي تضمن له مليوني دولار أمريكي حتى حال الخسارة، بينما يحصل على 4 ملايين دولار أمريكي حال التأهل للنهائي، و5 ملايين دولار أمريكي حال الفوز باللقب.

فرصة ذهبية

توقف مشوار الأهلي في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال مبكراً ومع أول مباراة، وهو ما يعد إهداراً لفرصة ذهبية من أجل تحقيق ألقاب عالمية.

بيراميدز توج بلقب كأس القارات الثلاث عقب فوزه على الأهلي، كما أنه سيلعب ضد الفائز من لقاء بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية، في شهر ديسمبر المقبل، على كأس التحدي.

وحال تأهل بيراميدز للنهائي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا على كأس الإنتر كونتيننتال.

مواجهة باريس سان جيرمان

حطم الأهلي أحلام جماهيره في مواجهة تاريخية ضد باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا حال مواصلة مسيرته في البطولة العالمية والتأهل للنهائي.

وكانت تلك المباراة بمثابة الحلم المنتظر لجماهير الأهلي قبل أن تتبخر هذه الأحلام بالخسارة أمام بيراميدز.

تدمير ثقة الجماهير في المدرب واللاعبين

الهزيمة أيضاً كانت بمثابة نقطة سلبية تدمر ثقة الجماهير في المدرب الألماني ماتياس يايسله، ونجوم الفريق.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الحالي، وهو ما رفع أسهم يايسله وهذا الجيل من اللاعبين، ومنحهم ثقة كبيرة من جانب مشجعي الفريق.