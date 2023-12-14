تقرير: تين هاغ سيُقال من مانشستر يونايتد حال الخسارة من ليفربول

قالت صحيفة "ذا صن" إن خسارة مانشستر يونايتد ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز ستعني رحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وكشفت الصحيفة أن غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق قد تم بالفعل تحديده ليحل مكان تين هاغ.

وأوضحت أن السير جيم راتكليف المستثمر القادم في مانشستر يونايتد التقى ببوتر، ويفضل التعاقد معه إذا تم طرد تين هاغ.

ولم يقم بوتر (48 عامًا) بأي عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي، في أبريل الماضي، بعد أقل من موسم في قيادة البلوز.