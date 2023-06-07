معلومات حول إنتر ميامي نادي ميسي الجديد

وكان ميسي قد تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي، ولكن النجم الأرجنتيني رفض عرض الهلال، وقرر الموافقة على العرض الأمريكي.

وقبل عام من استضافة الولايات المتحدة لكوبا أمريكا و 3 أعوام من تنظيم كأس العالم مع كندا والمكسيك، قد يكون الوقت قد حان للعب في الولايات المتحدة.