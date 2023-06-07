معلومات حول إنتر ميامي نادي ميسي الجديد
اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ارتداء قميص نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي برحيل مهاجم التانغو إلى الولايات المتحدة في صفقة انتقال حر
وكان ميسي قد تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي، ولكن النجم الأرجنتيني رفض عرض الهلال، وقرر الموافقة على العرض الأمريكي.
وقبل عام من استضافة الولايات المتحدة لكوبا أمريكا و 3 أعوام من تنظيم كأس العالم مع كندا والمكسيك، قد يكون الوقت قد حان للعب في الولايات المتحدة.
معلومات عن إنتر ميامي نادي ميسي الجديد
تأسس نادي إنتر ميامي الأمريكي، العام 2018، ويملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ولاعب ريال مدريد السابق.
وتم بناء النادي النادي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وانضم للدوري الأمريكي بشكل رسمي العام 2020.
نادي إنتر ميامي عندما قدم أوراق اعتماده قام بتجهيز مركز تدريبي وملعب خاص للنادي في مدينة فلوريدا الأمريكية. واتخذ النادي ملعب (Fort Lauderdale’s Lockhart) كمركز تدريبي دائم، وكملعب للعب مباريات الدوري فيه بشكل مبدئي حتى يستطيعوا الانتقال إلى (Miami Freedom Park) لملعبهم الجديد.
وفي يوم 1-3-2020، لعب نادي إنتر ميامي أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وكان أمام نادي لوس أنجليس، وانتهت المباراة بانتصار الأخير بهدف نظيف.
ويتولّى الإنجليزي فيل نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، مهمة القيادة الفنية للفريق.
ويتذيل نادي إنتر ميامي جدول ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، حيث يقع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة بفارق 24 نقطة عن فريق سينسياتي المتصدر.