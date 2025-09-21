القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز الحاسمة في الإنتركونتننتال

يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة قوية أمام بيراميدز المصري، في المباراة المقررة إقامتها، مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وحقق بيراميدز فوزا مهما على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في الدور الأول لكأس إنتر كونتيننتال، ليتأهل لملاقاة الأهلي السعودي على لقب بطولة كأس "إفريقيا آسيا المحيط الهادي".

أخبار ذات علاقة أول تشخيص ومدة غياب مالكوم بعد إصابته ضد الأهلي السعودي

أخبار ذات علاقة مالكوم يفجر مخاوف إنزاغي بعد التعادل مع الأهلي السعودي (صورة)

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال سنويا ابتداء من العام الماضي، بدل كأس العالم للأندية بشكلها القديم مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.

ويتأهل المتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي إلى مباراة كأس التحدي أمام الفائز من ديربي الأمريكيتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروز أزول المكسيكي، بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.

ويلتقي بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأمريكيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي، وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستبث المباراة على منصتي "فيفا" الرسمية و"دازن" بالإضافة لمنصة "شاهد"، ولم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق نقل اللقاء حتى الآن فضائيا.