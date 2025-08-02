يريد فريقا لا يقهر.. كريستيانو رونالدو يستهدف 5 صفقات مدوية للنصر السعودي

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مشروعاً طموحاً لإعادة “العالمي” إلى منصة التتويج، مع نهاية موسم مخيب للآمال خرج منه الفريق دون بطولات.

وفي الموسم المقبل يستعد النصر للمشاركة في الدوري السعودي وكأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا 2، ويستهدف ضم 5 أسماء من العيار الثقيل ليصنع فريقاً قويا.

ويمضي كريستيانو رونالدو بخطة واضحة لصناعة فريق لا يقهر، ويستفيد من اسمه وإغراءات الإدارة لجلب نجوم الصف الأول في أوروبا.

النصر أمام صيف ناري في سوق الانتقالات، والجماهير تحلم بالعودة إلى البطولات، مع الأسماء المدوية التي يخطط الدون للتعاقد معها خلال الموسم الجاري.

1/ برونو فرنانديز

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بدأ فريق النصر بقيادة كريستيانو، تحركاته نحو صفقة كبيرة باستهداف نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

ويتحرك رونالدو في محاولة لجمع برونو فرنانديز به وجواو فيليكس بقيادة المدرب جورجي جيسوس.

وبحسب مصادر برتغالية، إدارة النصر مستعدة لتلبية الشروط المالية للاعب، الذي رفض سابقًا الانضمام إلى الهلال.

كما أن وجود رونالدو وجيسوس عنصران قد يغريان فرنانديز بقبول العرض، خاصة بعد تطورات إيجابية وُصفت بأنها خطوة أولى في مسار المفاوضات الرسمية، إذ تم تواصل مباشر بين النادي واللاعب لاختبار جدية المشروع وإمكانية إقناع اليونايتد بالتخلي عن أحد أبرز نجومه.

2/ أليخاندرو غارناتشو

أكدت عدة تقارير أن النصر تقدم بعرض رسمي للحصول على جناح مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو غارناتشو.

اللاعب، الذي لعب بجوار رونالدو سابقاً، لا يوجد أي مانع لديه من مغادرة أولد ترافورد.

ورغم انفتاح إدارة اليونايتد على بيعه، أبدى غارناتشو رغبة صريحة في البقاء بأوروبا ورفض عرض النصر، مفضلاً الاستمرار بقميص الشياطين الحمر في ظل سياسة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم.

3/ أنتوني

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النصر بدأ خطوات ملموسة نحو ضم البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحفية، وعدة تسريبات من داخل مانشستر.

وقدم النادي السعودي عرضاً رسمياً، غير أن الصفقة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات بسبب رغبة أندية أخرى في أوروبا، في الحصول على خدمات أنتوني.

اللاعب البرازيلي لعب نصف الموسم مع بيتيس خلال الموسم المنصرم وحقق أرقاماً جيدة، ما دفع يونايتد لطلب 60 مليون يورو مقابل الصفقة.

كما أكد وكيله وجود مفاوضات ولكن دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حرصاً على مصلحة اللاعب.

4/ روجر فرنانديز

دخل النصر في مفاوضات رسمية مع سبورتنغ براغا للتعاقد مع الجناح البرتغالي الشاب روجر فرنانديز، الذي يتألق في عمر 19 عاماً ولفت الأنظار أوروبياً.

ويصطدم النصر بشرط جزائي قيمته 40 مليون يورو وضعه رئيس النادي البرتغالي، مقابل الموافقة على البيع.

تألق اللاعب مؤخرًا جعله مطلباً للكثير من الأندية، لكن النصر يبدو الأكثر جدية، خاصة مع إعجاب المدرب الجديد جيسوس بقدرات اللاعب وطموحه لاستنساخ تجربة ضم فيليكس برتغالية جديدة، ومده بمغريات مالية ضخمة لانتقاله إلى الدوري السعودي.

5/ كيم مين جاي

رغبة إدارة النصر بإحداث قفزة في مستوى الخط الخلفي تتجسد في التحرك الجاد نحو الكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ.

وتؤكد التقارير أن اللاعب رحب مبدئياً بالعرض السعودي في ظل حاجة الفريق لجلب مدافع قوي بعد اقتراب لابورت من مغادرة النصر.

وتبلغ القيمة السوقية لمدافع البايرن حوالي 40 مليون يورو، ويعد رهانه على خوض تجربة جديدة في المملكة مرتفعاً إذا اكتملت المفاوضات واستجابت إدارة البايرن للعرض.