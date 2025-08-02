logo
رياضة

يريد فريقا لا يقهر.. كريستيانو رونالدو يستهدف 5 صفقات مدوية للنصر السعودي

يريد فريقا لا يقهر.. كريستيانو رونالدو يستهدف 5 صفقات مدوية للنصر السعودي
كريستيانو رونالدوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 2:00 ص

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مشروعاً طموحاً لإعادة “العالمي” إلى منصة التتويج، مع نهاية موسم مخيب للآمال خرج منه الفريق دون بطولات.

وفي الموسم المقبل يستعد النصر للمشاركة في الدوري السعودي وكأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا 2، ويستهدف ضم 5 أسماء من العيار الثقيل ليصنع فريقاً قويا.

  

أخبار ذات علاقة

لم يتخلَ أبدًا عن عائلة جوتا.. مسؤول رسمي يدافع عن كريستيانو رونالدو

لم يتخلَ أبدًا عن عائلة جوتا.. مسؤول رسمي يدافع عن كريستيانو رونالدو

 

ويمضي كريستيانو رونالدو بخطة واضحة لصناعة فريق لا يقهر، ويستفيد من اسمه وإغراءات الإدارة لجلب نجوم الصف الأول في أوروبا.

النصر أمام صيف ناري في سوق الانتقالات، والجماهير تحلم بالعودة إلى البطولات، مع الأسماء المدوية التي يخطط الدون للتعاقد معها خلال الموسم الجاري.

 

1/ برونو فرنانديز

 

1e09e2ed-d3db-42ef-b519-8b4ee91502dd

 

 

أخبار ذات علاقة

على رأسهن كيم كاردشيان.. أشهر 5 عاشقات لكريستيانو رونالدو

على رأسهن كيم كاردشيان.. أشهر 5 عاشقات لكريستيانو رونالدو

 

بدأ فريق النصر بقيادة كريستيانو، تحركاته نحو صفقة كبيرة باستهداف نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز. 

ويتحرك رونالدو في محاولة لجمع برونو فرنانديز به وجواو فيليكس بقيادة المدرب جورجي جيسوس.

وبحسب مصادر برتغالية، إدارة النصر مستعدة لتلبية الشروط المالية للاعب، الذي رفض سابقًا الانضمام إلى الهلال.

كما أن وجود رونالدو وجيسوس عنصران قد يغريان فرنانديز بقبول العرض، خاصة بعد تطورات إيجابية وُصفت بأنها خطوة أولى في مسار المفاوضات الرسمية، إذ تم تواصل مباشر بين النادي واللاعب لاختبار جدية المشروع وإمكانية إقناع اليونايتد بالتخلي عن أحد أبرز نجومه.

 

2/ أليخاندرو غارناتشو

 

c7a2274f-cf16-433c-9bdf-2d3b6d254146

 

 

أكدت عدة تقارير أن النصر تقدم بعرض رسمي للحصول على جناح مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو غارناتشو. 

اللاعب، الذي لعب بجوار رونالدو سابقاً، لا يوجد أي مانع لديه من مغادرة أولد ترافورد. 

ورغم انفتاح إدارة اليونايتد على بيعه، أبدى غارناتشو رغبة صريحة في البقاء بأوروبا ورفض عرض النصر، مفضلاً الاستمرار بقميص الشياطين الحمر في ظل سياسة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم.

 

3/ أنتوني

 

5e77163b-2042-4764-a51d-9e76ccd934e6

 

 

أخبار ذات علاقة

لفتة إنسانية من رونالدو مع طباخ نادي النصر والأخير يعانقه ويبكي

لفتة إنسانية من رونالدو مع طباخ نادي النصر والأخير يعانقه ويبكي

 

النصر بدأ خطوات ملموسة نحو ضم البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحفية، وعدة تسريبات من داخل مانشستر. 

وقدم النادي السعودي عرضاً رسمياً، غير أن الصفقة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات بسبب رغبة أندية أخرى في أوروبا، في الحصول على خدمات أنتوني. 

اللاعب البرازيلي لعب نصف الموسم مع بيتيس خلال الموسم المنصرم وحقق أرقاماً جيدة، ما دفع يونايتد لطلب 60 مليون يورو مقابل الصفقة.

كما أكد وكيله وجود مفاوضات ولكن دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حرصاً على مصلحة اللاعب.

 

4/ روجر فرنانديز

 

0f2d38dd-3633-4108-9635-c0fac40d9d1f

 

 

دخل النصر في مفاوضات رسمية مع سبورتنغ براغا للتعاقد مع الجناح البرتغالي الشاب روجر فرنانديز، الذي يتألق في عمر 19 عاماً ولفت الأنظار أوروبياً. 

ويصطدم النصر بشرط جزائي قيمته 40 مليون يورو وضعه رئيس النادي البرتغالي، مقابل الموافقة على البيع. 

تألق اللاعب مؤخرًا جعله مطلباً للكثير من الأندية، لكن النصر يبدو الأكثر جدية، خاصة مع إعجاب المدرب الجديد جيسوس بقدرات اللاعب وطموحه لاستنساخ تجربة ضم فيليكس برتغالية جديدة، ومده بمغريات مالية ضخمة لانتقاله إلى الدوري السعودي.

 

5/ كيم مين جاي

 

5287b8e0-9137-4798-9160-43c7ec393913

 

رغبة إدارة النصر بإحداث قفزة في مستوى الخط الخلفي تتجسد في التحرك الجاد نحو الكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ.

وتؤكد التقارير أن اللاعب رحب مبدئياً بالعرض السعودي في ظل حاجة الفريق لجلب مدافع قوي بعد اقتراب لابورت من مغادرة النصر. 

وتبلغ القيمة السوقية لمدافع البايرن حوالي 40 مليون يورو، ويعد رهانه على خوض تجربة جديدة في المملكة مرتفعاً إذا اكتملت المفاوضات واستجابت إدارة البايرن للعرض. 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC