كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن وجود تغييرات عديدة داخل شركة الكرة بالنادي برئاسة عدلي القيعي في الفترة المقبلة.

ويعد القيعي من أكثر الأشخاص المقربين لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، ورحيله سيمثل صدمة في ظل التغييرات الإدارية الأخيرة التي أحدثتها الإدارة في الفريق الأول لكرة القدم أيضا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن هناك اتجاهاً لرحيل المهندس عدلي القيعي عن منصبه كرئيس لشركة الكرة والاكتفاء بمنحه منصباً شرفياً سيتم تحديده لاحقا.

وأضاف: "محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يرغب بالدفع ببعض الوجوه الأخرى والشابة داخل شركة الكرة وملف الفريق الأول".

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وتابع المصدر: "لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية من جانب الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة حتى الآن، ولكن تم الاستقرار على رحيل القيعي".

وأتم: "هناك شخصيات بالفعل كبيرة مرشحة لرئاسة الشركة خلال الفترة المقبلة".

وشغل القيعي مناصب عديدة في القلعة الحمراء، حيث تولى منصب مدير تنس الطاولة بالأهلي من عام 1965 إلى عام 1976، وكان عضو مجلس إدارة النادي في الفترة بين 1975 إلى 1980، ومدير عام الأهلي في الفترة بين 1993 إلى 1998.

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وكذلك كان المتحدث باسم النادي الأهلي في الفترة بين 1993 إلى 1998، كما أنشأ أول إدارة في مصر للتسويق والاستثمار الرياضي في 2001، كما أصبح هو المسؤول عن التعاقدات في الأهلي لفترات طويلة.

وكان مسئولاً عن انتقالات اللاعبين وتطبيق نظام الاحتراف بالنادي الأهلي، وكذلك كان مستشاراً للجنة الكرة بالنادي الأهلي لشؤون الاحتراف وانتقالات اللاعبين، ثم تولى مؤخراً رئاسة شركة الكرة بالقلعة الحمراء.