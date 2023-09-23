ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل النرويجي إرلينغ هالاند هدفًا رائعًا لفريقه مانشستر سيتي في شباك منافسه نوتينغهام فورست، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق فيل فودين بتصويبة رائعة في الدقيقة السابعة.
وأضاف هالاند الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 14.
ورفع هالاند رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى الهدف الثامن، ويأتي خلفه: بريان مبيومو، لاعب برينتفورد، وإيفان فيرغسون، نجم برايتون، وأودسون إدوارد، نجم كريستال بالاس، برصيد 4 أهداف لكل منهم.
وسجّل هالاند 52 هدفًا، الموسم الماضي، في بداية رائعة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية مذهلة في دوري أبطال أوروبا، وبطولة وكأس إنجلترا.
وسجّل النجم النرويجي هذا الموسم 8 أهداف في 8 مباريات، ولكنه أهدر الكثير من الفرص في المباريات التي خاضها حتى الآن.
السيتي فاز بكل مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات، كما حقق الفوز في أول مواجهة له بمجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويواجه رجال غوارديولا مطاردة شرسة على الصدارة، حيث يأتي خلفه توتنهام هوتسبير، وليفربول، وآرسنال، ولكل منهم 13 نقطة.