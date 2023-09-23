ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسجّل هالاند 52 هدفًا، الموسم الماضي، في بداية رائعة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية مذهلة في دوري أبطال أوروبا، وبطولة وكأس إنجلترا.

وسجّل النجم النرويجي هذا الموسم 8 أهداف في 8 مباريات، ولكنه أهدر الكثير من الفرص في المباريات التي خاضها حتى الآن.

السيتي فاز بكل مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات، كما حقق الفوز في أول مواجهة له بمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه رجال غوارديولا مطاردة شرسة على الصدارة، حيث يأتي خلفه توتنهام هوتسبير، وليفربول، وآرسنال، ولكل منهم 13 نقطة.