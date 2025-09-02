الأهلي المصري يتخذ قرارا ناريا ضد زيزو وإمام عاشور

اتخذ النادي الأهلي المصري قرارا ناريا ضد لاعبيه أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور، بعد مخالفتهما لوائح النادي المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشر اللاعبان منشورات عبر حسابيهما على "إنستغرام"، تعقيبًا على الأداء الأخير للفريق؛ ما أثار جدلا واسعا بين الجماهير ومحللي الرياضة.

وكان زيزو حاول استمالة الجماهير بعد خسارة الفريق أمام نادي بيراميدز؛ إذ نشر بيانا عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قدم فيه اعتذاره عن سوء النتائج، مؤكدا أن الفريق سيعود قريبا إلى سكة الانتصارات.

من جهته، دخل إمام عاشور على خط الأحداث بنشر "ستوري" على حسابه عبر "إنستغرام" أيضا، كَتب فيه: "عندما تكون سيئا عليك أن تعترف، ولكن عندما تكون جيدا دع الناس يقولون ذلك ولا تتحدث عن نفسك".

عقوبات على اللاعبين

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن محمد يوسف المدير الرياضي فرض غرامة مالية على إمام عاشور بقيمة 100 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن يوسف أحال الثنائي إمام عاشور وأحمد زيزو للتحقيق بسبب مخالفة الحظر الإعلامي المفروض من قبل النادي.

وتابع أن المدير الرياضي فرض على زيزو غرامة مبدئية بقيمة 50 ألف جنيه مساء أمس، ثم أضاف إليها 50 ألف جنيه أخرى بعد التحقيق، لتصبح الغرامة الإجمالية المفروضة عليه 100 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن إمام عاشور خضع للعقوبة ذاتها، حيث فُرضت عليه غرامة إجمالية قدرها 100 ألف جنيه أيضا للسبب نفسه.