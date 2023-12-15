الاتحاد الدولي للتنس يتوج ديوكوفيتش وسبالينكا بطلين للعالم في 2023

اختار الاتحاد الدولي للتنس كلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلين للعالم في 2023 بسبب أدائهما المتميز في البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان، إنه منح ديوكوفيتش (36 عاما) جائزة فردي الرجال للمرة الثامنة ليعزز النجم الصربي رقمه القياسي غير المسبوق بعد تتويجه بثلاثة من ألقاب البطولات الكبرى الأربع هذا العام.

ورفع اللاعب المخضرم رصيده من الألقاب الكبرى إلى 24 لقبا ليعادل حصيلة مارجريت كورت القياسية من هذه الألقاب المتميزة، كما فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي أيضا وأنهى العام في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفي اللعبة.