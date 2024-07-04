مفاجأة حول البلدان الأكثر تعرضا للعقوبة.. يويفا يغرّم 21 منتخبا بسبب أكواب الجعة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامات بلغ مجموعها أكثر من 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار) خلال دور المجموعات، منها 719375 يورو بسبب رمي مقذوفات من بينها على وجه الخصوص أكواب الجعة المصنوعة من البلاستيك، فضلا عن أشياء أخرى.

وأصبح إلقاء أكواب الجعة البلاستيكية على أرض الملعب سمة متكررة خلال بطولة أوروبا لكرة 2024 المقامة في ألمانيا، إذ لا يهتم المشجعون بخسارة أموال الودائع التي يتركونها عند اقتناء تلك المشروبات والحصول عليها في أكواب من البلاستيك.

وتدفع الاتحادات المحلية لكرة القدم للبلدان المشاركة في يورو 2024 مبالغ كبيرة بسبب الغرامات التي يسلطها الاتحاد الأوروبي للعبة نتيجة سلوك المشجعين، على المدرجات أو في محيط الملعب.

وقرر منظمو يورو 2024، أن يدفع كل مشجع في الملعب وديعة قيمتها ثلاثة يورو بالإضافة إلى ثمن الجعة الخاصة به، ويمكن استرداد مبلغ الوديعة عند إعادة الكوب البلاستيكي، لكن إلى جانب إلقاء الجعة في الهواء للاحتفال يتخلص الكثيرون من الأكواب بطريقة مختلفة دون أن يهتموا بترك أموالهم.

ويكون الهدف الرئيسي عادة لاعبي الفريق المنافس خاصة في الركلات الركنية، ومن المثير للاهتمام أن إنجلترا لم تتعرض لعقوبات عندما قام مشجعوها بإلقاء الأكواب على لاعبي فريقهم ومدربهم بعد التعادل السلبي مع سلوفينيا.

وبدأت هذه الأحداث منذ المباراة الافتتاحية، عندما تعرض الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لغرامة بسبب رمي جماهيره لأشياء على أرض الملعب خلال الخسارة 5-1 أمام ألمانيا.

ومن بين 36 مباراة في دور المجموعات شهدت 25 منها إلقاء المشجعين لأكواب نحو الملعب وفقا لتقرير ليويفا.

وفي سبع من تلك المباريات، كان مشجعو الفريقين مسؤولين عن تلقي اتحاداتهم الوطنية غرامات بسبب رمي أشياء، وتعرض 19 منتخبا من أصل 24 في البطولة لعقوبات بسبب هذه المخالفة.

وكانت المجر وسويسرا وكرواتيا وصربيا أسوأ المخالفين، إذ تلقت غرامات في جميع مبارياتها بدور المجموعات، كما تلقى الاتحاد الصربي غرامات بقيمة 133125 يورو لهذه المخالفة وحدها.

وتشمل المخالفات الأخرى التي أدت إلى غرامات، إضاءة الألعاب النارية، وإزعاج الجماهير، ونقل رسالة غير مناسبة لحدث رياضي، واقتحام الملعب، والسلوك غير اللائق للفريق، واستخدام مؤشر الليزر.

ولم تتلق ثلاثة فرق من بين 24 فريقا مشاركا في البطولة أي غرامات حتى الآن، إذ تصرف مشجعو فرنسا وسلوفاكيا وإسبانيا بطريقة مثالية في الملعب. وتلقت كرواتيا القدر الأكبر من الغرامات بإجمالي 220875 يورو.