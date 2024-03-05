أحدهم أذل بايرن ميونخ.. أسرار نجاح العباقرة الأربعة

تشابي ألونسو وإذلال بايرن ميونخ

النجم الأسبق لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ الذي اعتزل كرة القدم واتجه للتدريب هو حاليًا المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني وبجدارة.

الرجل يسير على خطى ثابتة من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني وحرمان بايرن ميونخ منه للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.

تشابي ألونسو الآن يتشاجر كبار أوروبا عليه من أجل ضمه لتدريب فرقهم وعلى رأسها ناديا ليفربول وبايرن ميونخ، وحتى ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به.

فنيًا يقدم ألونسو مع باير ليفركوزن أمورًا لم نشهدها في كرة القدم كثيرًا، على سبيل المثال اعتماده الكبير على ظهيري الفريق هجوميًا، لدرجة أن الثنائي جيرمالدو وفيرمبونغ نجحا معًا في تسجيل وصناعة 40 هدفًا لصالح ليفركوزن هذا الموسم.

وهناك أيضًا إخضاعه التام لفريق بجبروت بايرن ميونخ، بالتحديد في لقاء الدور الثاني حيث فاز ليفركوزن بثلاثية نظيفة مع الرأفة بعدما هيمن على اللقاء بشكل تام.

ومجرد وجود نجم بحجم ألونسو يسمح له بالتعامل بسهولة مع أي اسم، حتى وإن كان لم يختبر ذلك بشكل كبير سوى مع لاعب مثل غرانيت شاكا وآخر مثل باتريك تشيك.

تياغو موتا وإعادة أمجاد بولونيا

بدأ تياغو موتا مسيرته التدريبية في 2018 مع شباب باريس سان جيرمان وانتقل إلى تدريب جنوى ومن ثم إلى سبيتسيا ولم يحقق النجاحات المرجوة.

لكن أخيرًا ومع بولونيا ومنذ بداية الموسم الماضي يمر الإيطالي صاحب الـ 41 بأفضل الأوقات في مسيرته التدريبية.

هذا الموسم تحديدًا يحقق نتائج مذهلة تحت قيادة نجم برشلونة وميلان السابق، إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا على فرق مثل روما وأتالانتا ونابولي بطل النسخة الماضية، وفيورنتينا ولاتسيو وغيرها من الأندية التي اعتادت التنافس على المقاعد الأوروبية.

بولونيا كاد يصعد إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكنه خسر بركلات الترجيح أمام فيورنتينا، لكن الكثير من جماهير النادي تعول على موتا ورجاله من أجل العودة الموسم المقبل بمشاركة أوروبية.. يعولون عليه للعودة في الموسم المقبل بمشاركة أوروبية غابت عنهم لنحو 34 عامًا.

المميز حقًا في موتا هو تعامله مع الشباب، حيث يلعب في فريقه ثمانية لاعبين بعمر الـ21 عامًا أو أصغر، وطوال الوقت يخرج أفضل ما فيهم.