أحدهم أذل بايرن ميونخ.. أسرار نجاح العباقرة الأربعة
لم يكن معتادًا قبل سنوات قليلة أن نشاهد المدربين الشباب على مقاعد البدلاء، ولو حدث ورأينا فذلك يكون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ليس إلا.
كانت الفرق معتادة بشكل أكبر على الاعتماد على كبار السن وهؤلاء الذين لديهم خبرات سابقة بالفعل من أجل تحقيق النجاحات السريعة.
لكن مؤخرًا بدأ ذلك الاتجاه في التغير، فلقد شاهدنا الكثير من الأسماء الشابة التي تأتي بالكثير من النجاحات لفرقها.
سابقًا كان هناك بيب غوارديولا وزين الدين زيدان وغيرهما من الذين حققوا كل شيء، والآن هناك أمثال ميكيل أرتيتا.
لكن هذا الموسم بالتحديد هناك أسماء بعينها لمعت ولم يكن أحد ينتظر منهم ذلك، رغم أن خبرتهم تكاد تكون معدومة وليس لهم سوابق كبيرة.
تشابي ألونسو وإذلال بايرن ميونخ
النجم الأسبق لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ الذي اعتزل كرة القدم واتجه للتدريب هو حاليًا المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني وبجدارة.
الرجل يسير على خطى ثابتة من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني وحرمان بايرن ميونخ منه للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.
تشابي ألونسو الآن يتشاجر كبار أوروبا عليه من أجل ضمه لتدريب فرقهم وعلى رأسها ناديا ليفربول وبايرن ميونخ، وحتى ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به.
فنيًا يقدم ألونسو مع باير ليفركوزن أمورًا لم نشهدها في كرة القدم كثيرًا، على سبيل المثال اعتماده الكبير على ظهيري الفريق هجوميًا، لدرجة أن الثنائي جيرمالدو وفيرمبونغ نجحا معًا في تسجيل وصناعة 40 هدفًا لصالح ليفركوزن هذا الموسم.
وهناك أيضًا إخضاعه التام لفريق بجبروت بايرن ميونخ، بالتحديد في لقاء الدور الثاني حيث فاز ليفركوزن بثلاثية نظيفة مع الرأفة بعدما هيمن على اللقاء بشكل تام.
ومجرد وجود نجم بحجم ألونسو يسمح له بالتعامل بسهولة مع أي اسم، حتى وإن كان لم يختبر ذلك بشكل كبير سوى مع لاعب مثل غرانيت شاكا وآخر مثل باتريك تشيك.
تياغو موتا وإعادة أمجاد بولونيا
بدأ تياغو موتا مسيرته التدريبية في 2018 مع شباب باريس سان جيرمان وانتقل إلى تدريب جنوى ومن ثم إلى سبيتسيا ولم يحقق النجاحات المرجوة.
لكن أخيرًا ومع بولونيا ومنذ بداية الموسم الماضي يمر الإيطالي صاحب الـ 41 بأفضل الأوقات في مسيرته التدريبية.
هذا الموسم تحديدًا يحقق نتائج مذهلة تحت قيادة نجم برشلونة وميلان السابق، إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا على فرق مثل روما وأتالانتا ونابولي بطل النسخة الماضية، وفيورنتينا ولاتسيو وغيرها من الأندية التي اعتادت التنافس على المقاعد الأوروبية.
بولونيا كاد يصعد إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكنه خسر بركلات الترجيح أمام فيورنتينا، لكن الكثير من جماهير النادي تعول على موتا ورجاله من أجل العودة الموسم المقبل بمشاركة أوروبية.. يعولون عليه للعودة في الموسم المقبل بمشاركة أوروبية غابت عنهم لنحو 34 عامًا.
المميز حقًا في موتا هو تعامله مع الشباب، حيث يلعب في فريقه ثمانية لاعبين بعمر الـ21 عامًا أو أصغر، وطوال الوقت يخرج أفضل ما فيهم.
ميشيل
ميشيل سانشيز ليس الأصغر بين هؤلاء الذين نتحدث عنهم هنا، لكنه حتى الآن يمكن أن نعتبره أكثرهم تميزًا.
الرجل الذي قضى على أسطورة دوري توم وجيري وهاجم برشلونة وريال مدريد دون هوادة وبقي لأسابيع طويلة على قمة ترتيب الدوري الإسباني مع فريقه جيرونا يستحق الكثير من الثناء.
مع جيرونا بدأ ميشيل الموسم الماضي بنفس قوة الموسم الجاري، لكنه لم يكمل لِما بعد الجولة السابعة.
هذه المرة تعلم الرجل من الأخطاء التي وقع فيها، ورأينا ولا نزال نرى جيرونا ينافس على لقب الدوري الإسباني، حتى وإن كان سقط مؤخرًا في بضع مباريات.
ولو كان تياغو موتا يستحق الإشادة على عدد الشباب في فريقه، فميشيل يستحق تمثالًا للسبب ذاته.
الرجل استعان هذا الموسم بـ 20 لاعبًا بعمر الـ 21 عامًا أو أصغر، 13 منهم بالفعل حصلوا على دقائق برفقة الفريق الأول وخمسة منهم يمكن اعتبارهم ضمن القوام الأساسي لفريقه.
دانييلي دي روسي
الرجل الذي عشق روما ولم يعرف غيرها حبيبة طوال سنوات احترافه لكرة القدم في أوروبا، عاد لمعشوقته من جديد ولبى النداء عندما صرخت باسمه عقب تجربة لم تكن الأفضل مع المخضرم جوزيه مورينيو.
خبرة دانيلي قبل روما لم تكن كبيرة، فكان له منصب مساعد في منتخب إيطاليا الفائز بيورو 2020 ودرب سبال لأقل من 20 مباراة لم تكن مميزة بأي شكل.
والآن مع روما وفي تسع مباريات ربما يكون الوقت مبكرًا للحكم على ما يقدمه، لكن كما يقول المثل الشهير، يظهر الكتاب من عنوانه.
روما فاز مع دي روسي في سبع مباريات من أصل تسع، ولم يهدر في الدوري سوى ثلاث نقاط فقط أمام المتألق إنتر، الذي لا يستطيع إيقافه أحد.
وحسن من ترتيب فريقه المفضل من المركز التاسع إلى الخامس حاليًا، وثمَّة فرصة لتحسين مركزه لا تزال كبيرة.
دي روسي يحسن التعامل مع النجوم الكبار، مثل روميلو لوكاكو وباولو ديبالا، بالرغم من الانتقادات الموجهة للبلجيكي ونجح في حمايته منها، واستطاع إخراج أفضل ما في الأرجنتيني.