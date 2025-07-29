مواعيد مباريات الهلال السعودي الودية

يستعد فريق الهلال السعودي لمنافسات الموسم المقبل 2025-2026 بمعسكر تدريبي في ألمانيا، يتخلله 4 مباريات ودية متدرجة القوة.

وبحسب التقارير الإخبارية، فقد حددت إدارة النادي، يوم الخميس المقبل، موعدًا لمغادرة الفريق إلى ألمانيا، للانخراط في المعسكر التدريبي، الذي يأتي بعد فترة راحة طويلة حصل عليها لاعبو "الزعيم" إثر الاعتذار عند عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، التي تنطلق في منتصف أغسطس المقبل في هونغ كونغ.

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وسيتخلل برنامج الإعداد 4 مباريات تجريبية، 3 منها في المعسكر الخارجي أيام الـ6 والـ10 والـ14 من أغسطس، أما الأخيرة فسيخوضها الفريق في الرياض بعد العودة.

ولم يذكر النادي العاصمي أسماء الفرق التي ستواجه "الأزرق"، مكتفيًا بالإشارة إلى الإعلان عن بقية التفاصيل "في وقت لاحق"، فيما لفت إلى أهمية المباريات الأربع لـ"اختبار الجاهزية والانسجام الفني".

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ووفقًا لتقارير سابقة، فإن إدارة الهلال استقرت على تنظيم معسكر يمتد لأسبوعين في مدينة دوناوشينغن الألمانية، بعد مفاضلة بين أكثر من مكان.

وأعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد، إذ تبدأ المنافسات يوم الخميس الـ28 من أغسطس 2025.

كما أكد نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 يوم الـ21 من مايو 2026.