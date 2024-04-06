ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتجاوز برايتون ويشعل صراع الصدارة
حافظ آرسنال على سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أهداف بوكايو ساكا وكاي هافرتس ولياندرو تروسار ليحقق فوزًا رائعًا 3-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون ويعيده إلى صدارة المسابقة، اليوم السبت.
وأدى فوز مانشستر سيتي، في وقت سابق اليوم، إلى تراجع آرسنال للمركز الثالث لكنه رد بشكل رائع لتجاوز ما بدا وكأنه عقبة صعبة.
ورفع فوز آرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة.
ويملك ليفربول، الذي سيلعب خارج أرضه مع مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، 70 نقطة مثل مانشستر سيتي، حامل اللقب.
ويملك آرسنال فارقًا أكثر من الأهداف مقارنة بمنافسيه على اللقب.
وبدأ برايتون بقوة لكن آرسنال سرعان ما امتلك زمام الأمور عندما سجل ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء ضد طارق لامبتي بداعي عرقلة غابرييل جيسوس داخل المنطقة.
وهدد آرسنال مرمى صاحب الأرض باستمرار وكان مشجعوه يهتفون بصوت عالٍ بعد أن سجل هافرتس من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو في الدقيقة 62.
وحسم لاعب برايتون السابق تروسار، الذي شارك كبديل، النقاط الثلاث في وقت متأخر بمجهود فردي.