ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتجاوز برايتون ويشعل صراع الصدارة

حافظ آرسنال على سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أهداف بوكايو ساكا وكاي هافرتس ولياندرو تروسار ليحقق فوزًا رائعًا 3-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون ويعيده إلى صدارة المسابقة، اليوم السبت.

وأدى فوز مانشستر سيتي، في وقت سابق اليوم، إلى تراجع آرسنال للمركز الثالث لكنه رد بشكل رائع لتجاوز ما بدا وكأنه عقبة صعبة.

ورفع فوز آرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة.