ريال مدريد يقدم طلبًا لمبابي قبل التحرك للتعاقد معه

وقالت "سبورت": "طلب ريال مدريد من مبابي التحرك حتى يتمكن من دخول الصفقة بشكل أقوى".

وأضافت: "كالعادة في جميع التعاقدات مع اللاعبين الذين يرتبطون بعقود مع أنديتهم يريد فلورنتينو بيريز أن يخرج مبابي علنًا ليقول إنه لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تبرر لريال مدريد بدء مفاوضات مفتوحة مع باريس سان جيرمان لضم مبابي.

وعلم مبابي بالطلب الذي تقدم به ريال مدريد، لكن ليس لديه أي شيء مخطط له في الأيام المقبلة.

وعاد باريس سان جيرمان إلى التدريبات اليوم، في حين سيواصل مبابي التدريبات مع اللاعبين المستبعدين.

ولا يزال باريس سان جيرمان حازمًا في قراره باستبعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ينتهي عقده صيف العام المقبل.

وأوضحت "سبورت" أن مبابي يعتقد أنه عندما يبدأ الموسم سينتهي الأمر بـ"استسلام" باريس سان جيرمان، وقد يفتح النادي الباب أمام مغادرة اللاعب أو إعادته للفريق الذي يدربه لويس إنريكي.