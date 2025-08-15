نزيف النقاط مستمر.. 3 عوامل أججت غضب جماهير الترجي بعد التعادل ضد المنستيري

سقط الترجي التونسي، حامل اللقب، في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام ضيفه الاتحاد المنستيري اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين، ليثير موجة من ردود الأفعال المتباينة بين مشجعيه حول قدرته على الحفاظ على لقبه في ضوء مؤشرات عديدة حول تراجع مستوى الفريق.

واستهل الترجي، المتوج بطلا للدوري التونسي 34 مرة، سباق الدوري بالتعادل الأسبوع الماضي أمام مستقبل قابس دون أهداف، في مباراة شهدت غياب أبرز ركائزه، قبل أن يهدر الفريق فرصة تقدمه اليوم ضد المنستيري ويكتفي بنقطة التعادل على أرضه.

وأثار استمرار عثرات الترجي ونزيف النقاط غضب الجماهير التي وجهت انتقادات لاذعة للاعبين كما هاجمت بشدة المدرب ماهر الكنزاري ورئيس النادي حمدي المدب.

أخبار ذات علاقة حكم مباراة الترجي التونسي والمنستيري يفجّر ضجة قوية بعد قرار غريب (فيديو)

واعتبر الكثير من المشجعين للترجي أن "نوايا" الفريق في الجولتين الأولى والثانية من الدوري لا تليق بحامل اللقب وأحد أكبر المتراهنين على الصعود على منصة التتويج، لكنهم يرون في الآن نفسه أن 3 عوامل أساسية تقف وراء البداية المخيبة للآمال للفريق الأحمر والأصفر، والتي تسببت في تأجيج الغضب.

بلايلي وساس وموكوينا

سيخوض الترجي الدورين التمهيديين الأول والثاني من دوري أبطال إفريقيا، وهذا يتطلب بالفعل جاهزية كل لاعبيه من أجل الذهاب بعيدا في المسابقة.

كما أن تحقيق نتائج لافتة في دوري أبطال إفريقيا يمر بالأساس عبر الظهور بأداء ونتائج متميزة في الدوري المحلي، لكن ما يشهده الترجي حاليا يثير عدة شكوك حول قدرة الفريق الأحمر والأصفر على تحقيق تلك المطامح.

أخبار ذات علاقة عودة بلايلي.. الكنزاري يوقف تمارين الترجي التونسي للحديث مع الجماهير الغاضبة

ويعتبر الكثير من أحباء الترجي أن قلة انضباط اللاعبين وتساهل إدارة النادي مع عودة جل العناصر بشكل متأخر إلى التدريبات والانضمام إلى معسكر الفريق الإعدادي في يوليو الماضي هو أول سبب لما يحدث حاليا.

وشهدت تدريبات الترجي أزمة كبيرة في يوليو الماضي بعد أن تأخر النجم الجزائري يوسف بلايلي عن العودة للتدريبات مفجرا ضجة كبرى، قبل أن ينسج على منواله 3 لاعبين آخرين هم يان ساس ورودريغو رودريغيز والياس موكوينا.

أخبار ذات علاقة سرّ مثير وراء مقاطعة يوسف بلايلي للترجي التونسي

يرى مشجعو الترجي أن سوء التعامل مع قلة انضباط بعض اللاعبين ساهم في تراجع نتائج الفريق وذلك على الرغم من أن النادي أعلن رسميا أنه فرض عقوبات مالية على كل من تأخر في استئناف التدريبات.

ورغم طي صفحة الخلافات بين الكنزاري والبلايلي، فإن بوادر التصدع ظهرت في مباراة الترجي والمنستيري اليوم الجمعة إذ استشاط اللاعب الجزائري غضبا على مدربه عند استبداله في الدقيقة 72 وإقحام هيثم ضو مكانه.

تعاقدات للمسابقة المحلية

السبب الثاني الذي أجج غضب الجماهير هو غياب تعاقدات كبرى للترجي، فباستثناء الموريتاني دياكيتي، المدافع الأيمن لم يقدم الفريق على تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على تعزيز حظوظه في المسابقات المحلية والقارية.

وضم الترجي بعض اللاعبين الجدد أمثال يونس راشد وأحمد بوعصيدة في الهجوم، لكن الكثير من الملاحظين يرون أن تلك التعاقدات لا تتعدى القدرة على المنافسة محليا ولن تسمح للفريق الأحمر والأصفر بالذهاب بعيدا في دوري أبطال إفريقيا.

وفي الوقت نفسه يرى الكثيرون أن رئيس الترجي حمدي المدب هو المسؤول عن ضعف التعاقدات التي قد لا تمنح ناديه حتى الفرصة للحفاظ على لقب الدوري التونسي.

أخطاء الكنزاري

أكدت المباريات الودية الإعدادية التي خاضها الترجي قبل بداية الموسم الجديد أعطت مؤشرات قوية على أن الفريق يفتقد للجاهزية المطلوبة والنجاعة اللازمة في خط الهجوم على وجه الخصوص.

يحمّل هؤلاء المدرب ماهر الكنزاري مسؤولية ترك الفريق دون أسلحة هجومية في غياب أبرز لاعبين في الموسم الماضي في الهجوم وهما يان ساس ورودريغو رودريغيز.

وفي ظل الأزمة التي يعيشها الفريق مع لاعبيه البرازيليين ساس ورودريغيز، كان حريا بالكنزاري أن يتعامل مع الوضع ويبحث عن الحلول الكفيلة باستعادة القوة الهجومية التي ميزت الترجي في موسم 2024 ـ 2025.

وبحساب الأرقام، ومنذ المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، خاض الترجي 6 مباريات رسمية (مونديال الأندية ـ كأس السوبر ـ الدوري التونسي) أحرز فيها 3 أهداف فقط أي بمعدل 0.5 هدف عن كل 90 دقيقة.