دموع في الملعب والمدرجات.. 4 أسباب لسقوط الأهلي السعودي أمام بيراميدز

تلقَّى الأهلي السعودي هزيمة مريرة على أرضه ووسط جمهوره أمام بيراميدز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في كأس القارات الثلاث، مساء الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

وتحولت مدرجات الأهلي من لوحة جماهيرية رائعة بحضور لافت أملاً بمواصلة بطل آسيا مسيرته في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال إلى دموع وحسرة بين المشجعين ولاعبي الفريق على أرض الملعب.

ويرصد "إرم نيوز" أسباب سقوط الأهلي السعودي أمام بيراميدز المصري بطل أفريقيا:

أجواء احتفالية قبل المباراة

لم يستعد الأهلي السعودي جيداً لهذه المواجهة بالشكل المطلوب، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من لقاء الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، وبالتالي كان الجميع في حالة تأثر بدنياً وفنياً بجانب الاحتفالات قبل المباراة.

وتواجدت جماهير الأهلي السعودي حول ملعب التدريبات قبل ساعات من اللقاء، وتفاعل معهم نجوم الفريق وعلى رأسهم البرازيلي غالينو في مشهد لافت وهو ما أثر على تركيز اللاعبين.

استقبال الأهداف عرض مستمر

واصل الأهلي مسلسل استقبال الأهداف في المباريات الأخيرة، وهو ما حدث أمام بيراميدز.

بيراميدز قدم مباراة كبيرة، ولكنه استغل الأخطاء الدفاعية الفادحة للاعبي الأهلي، خاصة الظهير الأيسر ماتياس دامس وهو ما دفع ثمنه عملاق جدة.

جدية بيراميدز

رغم غياب اثنين من أبرز نجومه قبل اللقاء بساعات وهما رمضان صبحي، ووليد الكرتي، بخلاف إصابة محمود مرعي مدافع الفريق قبل رحلة السفر للمملكة بعدة أيام إلا أن بيراميدز تعامل بامتياز مع المباراة، وقدم أداءً رائعاً بقيادة المدرب كرونسلاف يورتشيتش.

ووضع المدرب الكرواتي الخطة المناسبة لإيقاف أسلحة الأهلي، خاصة رياض محرز بإشراك ثنائي دفاعي في الجبهة اليسرى، وهما: محمد حمدي، وكريم حافظ، بجانب استغلال سرعات الجناح محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

فشل سيناريو الريمونتادا

نجح الأهلي في العودة خلال مباراة ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا للنخبة، وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز رائع بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واستقبل الأهلي 3 أهداف من الهلال، ولكنه أكمل الريمونتادا، وتعادل الفريقان في مباراة مثيرة بالدوري.

ولكن المهمة لم تكتمل هذه المرة مع تراجع كبير في صفوف الفريق، وإصابة غالينو، وتأثر كبير بإجهاد إنزو ميلوت.