أهداف مباراة الزمالك وسموحة

تقدم محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك سموحة، في مستهل دفاع الفريق الأبيض عن لقب الدوري المصري الممتاز.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب وضع شيكابالا فريق الزمالك في المقدمة بعد إحرازه هدف النادي الأبيض في الدقيقة 79.

واستلم شيكابالا بينية سحرية من أحمد فتوح وسدد قوية، ليقابلها شريف رضا مدافع سموحة بالخطأ ويسددها في مرماه معلنًا تقدم الزمالك.

ووضع البنيني سامسون أولى بصماته مع الزمالك وأحرز الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 94، بعدما خطف الكرة من مدافع داخل منطقة الجزاء، وراوغه بمهارة، وسدد كرة يسارية سكنت شباك الهاني سليمان.