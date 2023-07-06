تقرير: عثمان ديمبيلي بديلًا لمبابي حال رحيله عن باريس سان جيرمان

مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان أصبح مثار جدل، حيث ينتهي عقد النجم الفرنسي الموسم المقبل، مع وجود بند لتفعيل العقد لموسم آخر، وهو ما رفضه اللاعب بشكل رسمي، ما يعني رحيله مجانًا، الصيف المقبل، في حال استمراره هذا الموسم مع ناديه.

ويعمل باريس على عدة مسارات في حال رحيل مبابي، وأول هذه المسارات هو استقدام عثمان ديمبيلي من برشلونة.

وقالت "فوت ميركاتو" إن ديمبيلي سيعود من جديد على طاولة باريس سان جيرمان بعدما كان محط أنظار النادي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن "لويس إنريكي" مدرب باريس سان جيرمان الجديد معجب جدًا بإمكانيات "ديمبيلي"، لذلك سيكون داعم بقوة لقدوم اللاعب، ما جعل الإدارة تقوم بتسريع وتيرة المفاوضات.