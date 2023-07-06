تقرير: عثمان ديمبيلي بديلًا لمبابي حال رحيله عن باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم نادي برشلونة الإسباني، بديلًا لمواطنه كيليان مبابي، حال قرر الأخير رحيله عن النادي الباريسي خلال الصيف الحالي.
مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان أصبح مثار جدل، حيث ينتهي عقد النجم الفرنسي الموسم المقبل، مع وجود بند لتفعيل العقد لموسم آخر، وهو ما رفضه اللاعب بشكل رسمي، ما يعني رحيله مجانًا، الصيف المقبل، في حال استمراره هذا الموسم مع ناديه.
ويعمل باريس على عدة مسارات في حال رحيل مبابي، وأول هذه المسارات هو استقدام عثمان ديمبيلي من برشلونة.
وقالت "فوت ميركاتو" إن ديمبيلي سيعود من جديد على طاولة باريس سان جيرمان بعدما كان محط أنظار النادي خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن "لويس إنريكي" مدرب باريس سان جيرمان الجديد معجب جدًا بإمكانيات "ديمبيلي"، لذلك سيكون داعم بقوة لقدوم اللاعب، ما جعل الإدارة تقوم بتسريع وتيرة المفاوضات.
ويرتبط "ديمبيلي" بشرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو للرحيل عن برشلونة، بحلول 31 يوليو الجاري، وهو مبلغ في متناول إدارة النادي الفرنسي، وفق ما نشرته الصحيفة الفرنسية.
ويشرع باريس سان جيرمان في تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تم الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، والإسباني أسينسيو، ويتم التفاوض مع لوكاس هيرنانديز، ومانويل أوغارتي.
ورغم الفوز بالدوري الفرنسي، الموسم الماضي، أقال سان جيرمان المدرب كريستوف غالتييه، وعيَّن لويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق على أمل تحقيق حلم التتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.