كَشَف عن قميصه للموسم المقبل.. أزمة حادة تدفع يوفنتوس لمواصلة البحث عن راع جديد

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء عن قميصه الرسمي للموسم الجديد لمباريات الفريق على ملعبه، لكن القميص ذو اللونين الأبيض والأسود لم يحمل اسم الراعي الرئيسي إذ لا يزال النادي يبحث عن مستشهر جديد له بعد انتهاء التعاقد طويل الأمد مع علامة "جيب" التجارية.

وقال مصدر مطلع بالنادي إن المفاوضات جارية مع أطراف مهتمة بإمكانية التعاقد، وإن أحد هذه الأطراف وصل إلى مرحلة متقدمة في التفاوض.

وأضاف المصدر، أن النادي الأكثر نجاحا في إيطاليا مهدد ببدء موسم 2024-2025 في الشهر المقبل دون وجود اسم أي راع رئيسي على قميصه.

وأوضح أن أي اتفاق جديد سيكون أقل ربحا من الاتفاق مع جيب الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي وكانت قيمته 45 مليون يورو (49 مليون دولار) سنويا.

وقال المصدر إن يوفنتوس سيواجه عقبات في توقيع عقد مع راع رئيسي جديد، تتعلق بالظروف الصعبة للسوق وقلة الانتشار العالمي للدوري الإيطالي مقارنة بمسابقات دوري أخرى في أوروبا.

ومر يوفنتوس بفترة مضطربة مؤخرا، إذ عوقب بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية في موسم 2023-2024 بسبب مشاكل مالية، لكنه سيعود لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وعوقب الفريق بخصم عشر نقاط من رصيده في الدوري في موسم 2022-2023 ضمن قضية تتعلق بانتقالات اللاعبين ودفع الرواتب.

وكان على يوفنتوس، الذي تهيمن عليه عائلة أنييلي منذ قرن، أن يجمع نحو 900 مليون يورو من المساهمين في السنوات الخمس الماضية في ثلاث عمليات مالية منفصلة لتعزيز ميزانيته.

وتم تغطية ما يقرب من ثلثي المبلغ من قبل شركة إكسور، التي تمثل الذراع الاستثماري لعائلة أنييلي.