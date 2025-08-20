بنزيما انتهى.. جستنيه يشن هجوما على قائد الاتحاد السعودي

شن الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه هجوما حادا على الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي الاتحاد السعودي، بعد الخسارة أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد (2-1)، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد ساديو ماني خلال الشوط الأول.

تقدم النصر مبكراً عبر ساديو ماني، وأدرك ستيفن بيرغوين التعادل في الدقيقة 16، ونجح جواو فيليكس في تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.

ويلعب النصر مع الفائز من مواجهة القادسية والأهلي المقرر إقامتها، اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت السعودية ومصر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس.

وقال جستنيه عبر حسابه على منصة "إكس": "النصر لم يهزم الاتحاد، إنما الاتحاد من هزم نفسه من خلال مدرب واضح توجهه لا يرغب بالفوز فريق مهزوم، وواضح لياقة لاعبيه سيئة، وأكثر من لاعب سعودي وأجنبي ليس في مستواهم، وكريم بنزيما رجع لعادته القديمة فاقد التركيز، "ناوي له على نية"، ولا يقوم المدرب المفلس بإجراء تغييرات إلا قبل نهاية المباراة بدقائق محدودة".

وأضاف: "هزيمة يتحمل مسؤوليتها المدرب المفلس، وبنزيما المنتهي، والمدير الفني المتفرج ولاعبون تائهون في الملعب".

يذكر أن المواجهة جمعت بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، حيث سبق أن لعب كريستيانو رونالدو وبنزيما معا لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد، قبل أن يلتقيا مجددا في الملاعب السعودية بقميصين مختلفين، في مشهد جذب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.