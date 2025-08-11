الاتحاد السعودي ينقض على صفقة الهلال

يقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة مهمة في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

ولم يدخل نادي الاتحاد بقوة في الميركاتو الصيفي بسبب قلة الدعم الممنوح له من قبل لجنة الاستقطابات هذا الموسم، ليقرر الجهاز الفني الاكتفاء بقائمة اللاعبين الأجانب المتواجدين حاليا بالفريق لخوض الموسم الجديد بهم، مع العمل على تدعيم الفريق تحت قيادة الفرنسي لوران بلان بلاعبين محليين مميزين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن نادي الاتحاد اقترب بقوة من حسم التعاقد مع أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الفتح، ليمثل صفوفه لمدة 5 أعوام مقبلة.

ودخل نادي الاتحاد، في منافسة قوية على ضم الجليدان، الذي ارتبط اسمه بعدة أندية مهتمة بخدماته مثل الهلال والنصر ونيوم في الفترة الصيفية الحالية.

ويسعى "العميد" لضم الجليدان لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصةً بعد إبعاد فواز الصقور من قائمة الفريق للموسم الجديد بقرار فني.

ويرغب الاتحاد في ضم الجليدان إلى كتيبة المدرب الفرنسي لوران بلان، مع خروج الصقور للإعارة لأحد أندية دوري روشن للمحترفين، الموسم المقبل.

ويعد الجليدان، صاحب الـ21 عاماً، من العناصر المحلية المميزة بمركز الظهير الأيمن إذ شارك في 25 مباراة رفقة الفتح ببطولة دوري روشن بالموسم الماضي، وساهم بصناعة هدفين.