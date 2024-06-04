ريال مدريد مدين بالفضل لرونالدو.. دور كريستيانو في صفقة مبابي

عشق طفولة

لا يخفى على أحد أن كيليان مبابي يعشق كريستيانو رونالدو منذ أن كان صغيرًا، قبل سنوات عديدة من تألقه وظهور اسمه على الساحة كواحد من الأفضل في العالم.

مبابي رأى في رونالدو النموذج الذي يجب أن يكون عليه لاعب كرة القدم، وآمن تمامًا أن النجم البرتغالي سيكون سبيله إلى النجاح حتى لو لم يكن موهوبًا بما فيه الكفاية، فإذا أراد أن يعمل بالجدية نفسها سيحصل على النتائج.

مبابي ظهر بصور كان عمره فيها صغيرًا للغاية في غرفته وأعلى سريره، عددها نحو 10 أو 12 صورة مرتبطة بكرة القدم، كل تلك الصور كانت تنتمي لكريستيانو رونالدو فقط.

كل هذا حدث في حقبة مليئة بالنجوم والأساطير مثل ليونيل ميسي، وفرانشيسكو توتي، وأندريا بيرلو، وغيرهم من الذين سطروا تاريخ كرة القدم الحديثة.